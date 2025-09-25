https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/usakov-moskova-abdden-gelen-tum-sinyalleri-degerlendiriyor-1099673208.html

Uşakov: Moskova, ABD’den gelen tüm sinyalleri değerlendiriyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova'nın ABD’den açık ve gizli kanallar aracılığıyla gelen tüm sinyalleri değerlendirdiğini belirtti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Washington’un Moskova’ya yönelik çelişkili açıklamalarını Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e değerlendiren Uşakov, Rusya’nın ABD’den gerek açık gerekse gizli kanallar aracılığıyla iletilen tüm sinyalleri değerlendirdiğini söyledi.Uşakov, “Bilirsiniz, kamuoyuna yapılan açıklamalar vardır, bir de gizli kanallar üzerinden temaslar var. Biz hem kamuoyuna yapılan açıklamaları hem de kapalı kanallardan gelen mesajları dikkate alıyoruz, tüm bunlar bizim tutumumuzu şekillendiriyor” dedi.

