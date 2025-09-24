ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: Trump, Rusya konusunda şaka yapmıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-trump-rusya-konusunda-saka-yapmiyor-1099639765.html

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Trump’ın Moskova’ya yönelik mesajlarında ciddi olduğunu ve hem sopa hem havuç politikası izlemeye hazır olduğunu belirtti. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News televizyonuna demecinde, Başkan Donald Trump’ın Moskova’ya yönelik mesajlarında son derece ciddi olduğunu ve politikasında hem sert hem de yumuşak yöntemler kullanmaya hazır olduğunu söyledi.Walz, “Başkan şaka yapmıyor. Son derece ciddi. İranlılar, onun hem sopayı hem havucu kullanmaya hazır olduğunu acı bir şekilde öğrendi. Bu bir barış başkanı. Kesinlikle Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ihtilafının çözümü ve Kiev’e güvenlik garantilerini ele aldığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alabileceğini ve hatta ötesine geçebileceği” iddiasında bulunmuştu. Trump ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki mücadelesini ‘amaçsız’ olarak nitelendirerek Rusya’yı ‘kağıttan kaplan’ olarak tanımlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın yeni açıklamalarının muhtemelen Zelenskiy’in bakış açısından etkilenerek yapıldığını belirterek, ABD liderinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı tutumdan vazgeçtiğine dair doğrudan bir açıklama duymadıklarını ifade etmişti. Peskov ayrıca, Rusya’nın bir kaplan değil, ayı olduğunu ve ‘kağıttan ayı’ diye bir şey olmadığını vurgulamıştı.

