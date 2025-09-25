https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ulasima-firtina-engeli-budo-6-seferini-iptal-etti-1099677665.html

Ulaşıma fırtına engeli: BUDO 6 seferini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapacağı 6 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada iptal edilen seferlerin Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Bursa-Armutlu-Armutlu-İstanbul olduğunu belirtti.İptal edilen seferler şu şekilde:

