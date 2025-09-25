Ulaşıma fırtına engeli: BUDO 6 seferini iptal etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ulasima-firtina-engeli-budo-6-seferini-iptal-etti-1099677665.html
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapacağı 6 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada iptal edilen seferlerin Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Bursa-Armutlu-Armutlu-İstanbul olduğunu belirtti.İptal edilen seferler şu şekilde:
2025
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada iptal edilen seferlerin Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Bursa-Armutlu-Armutlu-İstanbul olduğunu belirtti.
İptal edilen seferler şu şekilde:
⛴️ 07.00
Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
⛴️ 09.30
Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
⛴️ 08.00
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
⛴️ 10.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
⛴️ 09.30
Bursa (Mudanya) → Armutlu (İhlas)
⛴️ 10.00
Armutlu (İhlas) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)