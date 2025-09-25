Türkiye
Trump: Erdoğan birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ulasima-firtina-engeli-budo-6-seferini-iptal-etti-1099677665.html
Ulaşıma fırtına engeli: BUDO 6 seferini iptal etti
Ulaşıma fırtına engeli: BUDO 6 seferini iptal etti
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapacağı 6 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T23:56+0300
2025-09-25T23:56+0300
türki̇ye
bursa deniz otobüsleri (budo)
fırtına
denizde fırtına uyarısı
hava
sefer
gemi
gemi arızası
gemi kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada iptal edilen seferlerin Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Bursa-Armutlu-Armutlu-İstanbul olduğunu belirtti.İptal edilen seferler şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-il-icin-sari-alarm-bu-gece-yarisi-basliyor-1099661727.html
türki̇ye
denizde fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5fc7d4336d3b1e000ff74a8b155c592f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa deniz otobüsleri (budo), fırtına, denizde fırtına uyarısı, hava, sefer, gemi, gemi arızası, gemi kazası
bursa deniz otobüsleri (budo), fırtına, denizde fırtına uyarısı, hava, sefer, gemi, gemi arızası, gemi kazası

Ulaşıma fırtına engeli: BUDO 6 seferini iptal etti

23:56 25.09.2025
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
BUDO, Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / İlhan Atabey
Abone ol
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapacağı 6 seferin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada iptal edilen seferlerin Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa ve Bursa-Armutlu-Armutlu-İstanbul olduğunu belirtti.
İptal edilen seferler şu şekilde:
⛴️ 07.00 Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
⛴️ 09.30 Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
⛴️ 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
⛴️ 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)
⛴️ 09.30 Bursa (Mudanya) → Armutlu (İhlas)
⛴️ 10.00 Armutlu (İhlas) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için 'sarı' alarm: Bu gece yarısı başlıyor
15:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала