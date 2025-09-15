Türkiye
ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri 'iyi geçti': Trump, Cuma günü Şi ile görüşecek
ABD ve Çin’in ticaret görüşmeleri ‘iyi geçti’: Trump, Cuma günü Şi ile görüşecek
Trump, İspanya'da Çin ve ABD'den heyetler arasında gümrük vergileri, Nvidia, ve Tiktok üzerinden gelişen müzakarelerle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Detaylar haberde..
ABD ve Çin, İspanya’da devam eden ticaret görüşmelerinin ikinci gününde Hazine Bakanı Scott Bessent, teknik detaylarda iyi ilerleme kaydedildiğini ve her iki tarafın TikTok konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.Çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump’tan Truth Social’daki sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama geldi:Gündem: Gümrük vergileri, ticaret ve sosyal medyaABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, İspanya’da ikinci güne uzadı ve gündem, gümrük vergileri, ihracat kontrolleri ve Çinli sosyal medya platformu TikTok’un elden çıkarılmasına yönelik yaklaşan son tarih gibi birkaç kritik konuya odaklandı.Nvidia’ya ‘rekabet yasalarını ihlal’ suçlamasıÖte yandan, Pazartesi günü Çin’in piyasa düzenleyicisi, ön soruşturmanın Nvidia’nın ülkenin rekabet karşıtı yasalarını ihlal ettiğini ortaya koyduğunu ve ABD çip devi hakkında daha fazla soruşturma yapılacağını açıkladı.The Asia Group’tan George Chen, Nvidia’nın ‘her iki taraf için de bir pazarlık aracı haline geldiğini’ ve genişletilmiş soruşturmanın ‘Washington’a sert yanını göstermek için Pekin tarafından yürütülen müzakere taktiklerinin açık bir parçası’ olduğunu belirtti.The Asia Group’tan Chen, olası bir Şi-Trump görüşmesinin Madrid görüşmelerinin, özellikle TikTok’un kaderine bağlı olacağını belirtmiş ve Pekin’in Washington’u ‘saygılı bulmaması’ halinde gerilimin daha da yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.
Dünya ekonomisi için kritik müzakerelerin İspanya’daki ikinci gününde Trump’tan açıklama geldi. ABD Başkanı, Cuma günü Çin Devlet Başkanı ile Cuma günü görüşeceğini ve ‘gençlerin kurtarmak istediği belirli bir şirketle anlaşma sağlandığını’ duyurdu.
ABD ve Çin, İspanya’da devam eden ticaret görüşmelerinin ikinci gününde Hazine Bakanı Scott Bessent, teknik detaylarda iyi ilerleme kaydedildiğini ve her iki tarafın TikTok konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.
Çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump’tan Truth Social’daki sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama geldi:

Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmak için çok istediği ‘belirli’ bir şirketle ilgili (isim vermeden TikTok’u kastediyor) bir anlaşmaya da varıldı. Gençler çok mutlu olacak! Cuma günü Başkan Şi ile görüşeceğim. İlişkiler hala çok güçlü!!!

Gündem: Gümrük vergileri, ticaret ve sosyal medya

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, İspanya’da ikinci güne uzadı ve gündem, gümrük vergileri, ihracat kontrolleri ve Çinli sosyal medya platformu TikTok’un elden çıkarılmasına yönelik yaklaşan son tarih gibi birkaç kritik konuya odaklandı.

Nvidia’ya ‘rekabet yasalarını ihlal’ suçlaması

Öte yandan, Pazartesi günü Çin’in piyasa düzenleyicisi, ön soruşturmanın Nvidia’nın ülkenin rekabet karşıtı yasalarını ihlal ettiğini ortaya koyduğunu ve ABD çip devi hakkında daha fazla soruşturma yapılacağını açıkladı.
The Asia Group’tan George Chen, Nvidia’nın ‘her iki taraf için de bir pazarlık aracı haline geldiğini’ ve genişletilmiş soruşturmanın ‘Washington’a sert yanını göstermek için Pekin tarafından yürütülen müzakere taktiklerinin açık bir parçası’ olduğunu belirtti.
The Asia Group’tan Chen, olası bir Şi-Trump görüşmesinin Madrid görüşmelerinin, özellikle TikTok’un kaderine bağlı olacağını belirtmiş ve Pekin’in Washington’u ‘saygılı bulmaması’ halinde gerilimin daha da yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.
