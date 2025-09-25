https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/abdnin-turkiye-buyukelcisi-barrack-turkiyeye-f-35-teslimati-konusu-yil-sonuna-kadar-cozulebilir-1099676712.html

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack: Türkiye'ye F-35 teslimatı konusu yıl sonuna kadar çözülebilir

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, F-35 savaş uçağı konusunun yıl sonuna kadar çözülmesini beklediğini ifade etti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde F-35 ve F-16 savaş uçağı tedarikinin ele alınacağını ifade etmesinin ardından konu bir kez daha gündeme geldi.ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35 savaş uçağı sorununun yıl sonuna kadar çözülmesini beklediğini söyledi.Barrack, CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a yaptığı değerlendirmede Erdoğan-Trump görüşmesini kastederek şunları ifade etti:

