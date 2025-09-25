https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-bir-degil-iki-degil-tam-uc-cok-ugursuz-olay-uclu-bir-sabotajdi-1099647060.html

Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, New York’taki BM Genel Merkezi ziyaretinde yaşanan ve “üçlü sabotaj” olarak... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, New York'taki BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında üçlü sabotaj olarak nitelendirdiği olayın derhal soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.Trump, Truth Social'da şöyle yazdı:Trump, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve konuşma sırasında sesin kapalı olduğunu söyledi.

