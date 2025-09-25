https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-bir-degil-iki-degil-tam-uc-cok-ugursuz-olay-uclu-bir-sabotajdi-1099647060.html
Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı
Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, New York'taki BM Genel Merkezi ziyaretinde yaşanan ve "üçlü sabotaj" olarak... 25.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, New York'taki BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında üçlü sabotaj olarak nitelendirdiği olayın derhal soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.Trump, Truth Social'da şöyle yazdı:Trump, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve konuşma sırasında sesin kapalı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, New York’taki BM Genel Merkezi ziyaretinde yaşanan ve “üçlü sabotaj” olarak tanımladığı olayın acilen soruşturulmasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, New York'taki BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında üçlü sabotaj olarak nitelendirdiği olayın derhal soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.
Trump, Truth Social'da şöyle yazdı:
"Dün Birleşmiş Milletler'de GERÇEK BİR UTANÇ yaşandı. Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay! Bu bir tesadüf değildi, BM'ye yönelik üçlü bir sabotajdı. Kendilerinden utanmalılar. Bu mektubun bir kopyasını Genel Sekreter'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma talep ediyorum. Birleşmiş Milletler'in varoluş amacı olan işi yapamamasına şaşmamalı"
Trump, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve konuşma sırasında sesin kapalı olduğunu söyledi.