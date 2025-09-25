Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-bir-degil-iki-degil-tam-uc-cok-ugursuz-olay-uclu-bir-sabotajdi-1099647060.html
Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı
Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, New York’taki BM Genel Merkezi ziyaretinde yaşanan ve “üçlü sabotaj” olarak... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T01:57+0300
2025-09-25T01:57+0300
dünya
abd
donald trump
bm genel sekreteri antonio guterres
truth social
melania trump
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099609085_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_c23261705fabee86c93897ed8336fdd6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, New York'taki BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında üçlü sabotaj olarak nitelendirdiği olayın derhal soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.Trump, Truth Social'da şöyle yazdı:Trump, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve konuşma sırasında sesin kapalı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/beyaz-saray-eger-yuruyen-merdiveni-biri-durdurduysa-o-kisi-derhal-isten-cikarilmali-ve-1099621600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099609085_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8c7d6b8a603e7fa0702566b15bcf6ed7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, bm genel sekreteri antonio guterres, truth social, melania trump, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, donald trump, bm genel sekreteri antonio guterres, truth social, melania trump, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Trump: Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay, üçlü bir sabotajdı

01:57 25.09.2025
© Selçuk AcarTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© Selçuk Acar
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, New York’taki BM Genel Merkezi ziyaretinde yaşanan ve “üçlü sabotaj” olarak tanımladığı olayın acilen soruşturulmasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, New York'taki BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında üçlü sabotaj olarak nitelendirdiği olayın derhal soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.
Trump, Truth Social'da şöyle yazdı:
"Dün Birleşmiş Milletler'de GERÇEK BİR UTANÇ yaşandı. Bir değil, iki değil, tam üç çok uğursuz olay! Bu bir tesadüf değildi, BM'ye yönelik üçlü bir sabotajdı. Kendilerinden utanmalılar. Bu mektubun bir kopyasını Genel Sekreter'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma talep ediyorum. Birleşmiş Milletler'in varoluş amacı olan işi yapamamasına şaşmamalı"
Trump, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve konuşma sırasında sesin kapalı olduğunu söyledi.
President Donald Trump, center, and First Lady Melania Trump, upper right, walk up the escalator after it stalled as he rode up to the General Assembly Hall, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Eğer yürüyen merdiveni biri durdurduysa o kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalı
Dün, 02:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала