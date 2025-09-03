https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-zayiflama-cayinda-ilac-sucukta-sakatat-cikti-1099067166.html

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Zayıflama çayında ilaç, sucukta sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 28 yeni ürünü ekledi. Denetimlerde, Ankara'da satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken... 03.09.2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı listeye bu kez 6’sı sağlığı doğrudan tehdit eden ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün dahil edildi.Zayıflama çayında ilaç çıktıDenetimlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu zayıflama çayında ilaç etken maddesi bulundu. Bakanlık, bu durumun halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini açıkladı.Sucukta sakatat, çayda boyaİzmir’in Torbalı ilçesinde yapılan denetimlerde, et ürünleri satan bir firmanın dana sucuklara sakatat karıştırdığı ortaya çıkarıldı. İstanbul Esenler’de üretim yapan bir başka firmada ise siyah çaya gıda boyası katıldığı belirlendi.Listede birçok ürün varBakanlığın açıkladığı listede yalnızca çay ve sucuk değil; bal, tereyağı, gazoz, kıyma gibi farklı ürünlerde de taklit ve tağşiş tespit edildi.

