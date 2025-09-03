https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-zayiflama-cayinda-ilac-sucukta-sakatat-cikti-1099067166.html
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Zayıflama çayında ilaç, sucukta sakatat çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 28 yeni ürünü ekledi. Denetimlerde, Ankara'da satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099067909_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9ee3c5e0530afcf20973a0780970c301.jpg
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099067909_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de982480b032a685e82d496b266346ff.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 28 yeni ürünü ekledi. Denetimlerde, Ankara’da satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi, İzmir’de üretilen sucuklarda sakatat, İstanbul’da ise siyah çayda gıda boyası tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı listeye bu kez 6’sı sağlığı doğrudan tehdit eden ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün dahil edildi.
Zayıflama çayında ilaç çıktı
Denetimlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu zayıflama çayında ilaç etken maddesi bulundu. Bakanlık, bu durumun halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini açıkladı.
Sucukta sakatat, çayda boya
İzmir’in Torbalı ilçesinde yapılan denetimlerde, et ürünleri satan bir firmanın dana sucuklara sakatat karıştırdığı ortaya çıkarıldı. İstanbul Esenler’de üretim yapan bir başka firmada ise siyah çaya gıda boyası katıldığı belirlendi.
Bakanlığın açıkladığı listede yalnızca çay ve sucuk değil; bal, tereyağı, gazoz, kıyma gibi farklı ürünlerde de taklit ve tağşiş tespit edildi.