İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi
İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Husiler’in yönetimindeki Al Masirah TV’nin bildirdiğine göre İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. İsrail'in beş hava saldırısı düzenlediği... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Yerel medya, başkentte yoğun patlama sesleri duyulduğunu bildiriyor. Katz'dan açıklama: Askeri hedefleri vurdukİsrail Savunma Bakanı YIsrael Katz, “Sana’daki Husi terör örgütünün çok sayıda hedefine güçlü bir saldırı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanırken şunları ekledi:
İsrail Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi

16:20 25.09.2025 (güncellendi: 16:44 25.09.2025)
Yemen saldırı
Yemen saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Ayrıntılar geliyor
Husiler’in yönetimindeki Al Masirah TV’nin bildirdiğine göre İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. İsrail'in beş hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yerel medya, başkentte yoğun patlama sesleri duyulduğunu bildiriyor.

Katz'dan açıklama: Askeri hedefleri vurduk

İsrail Savunma Bakanı YIsrael Katz, “Sana’daki Husi terör örgütünün çok sayıda hedefine güçlü bir saldırı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanırken şunları ekledi:

Uçaklarımız, Husi Genelkurmayına ait bir kamp da dahil olmak üzere birkaç askeri kampı hedef aldı, onlarca Husi terörist etkisiz hale getirildi ve İHA ile mühimmat stokları imha edildi.

