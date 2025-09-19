https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kaza-yapan-teslada-sikisan-2si-cocuk-3-kisi-yanarak-oldu-1099512065.html

Kaza yapan Tesla’da sıkışan 2’si çocuk 3 kişi yanarak öldü

Kaza yapan Tesla'da sıkışan 2'si çocuk 3 kişi yanarak öldü

19.09.2025

Almanya’nın batısında gerçekleşen kazada bir Tesla aracın başka bir aracı sollamaya çalışırken yoldan çıkarak bir ağaca çarptığı bildirildi.Aracın ardından alevler yükseldi ve 43 yaşındaki bir adam ile dokuz yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.‘Kapı kollarını açamadık’Kaza yerindeki bazı bölge sakinleri, kalan yolcuları kurtarmaya çalıştığını ancak Tesla’nın geri çekilebilir kapı kollarını açamadıklarını söylediler.İtfaiyeciler ve acil durum ekipleri, yangının tekrar alevlenmesi nedeniyle söndürmekte zorlandıklarını belirtti.Soruşturma başlatıldıKuzey Ren-Vestfalya Polis Departmanı kazayla ilgili soruşturma başlattı.Polis sözcüsü Bernd Pentrop şunları söyledi:Geçen yıl, Kanada’nın Toronto şehrinde elektronik kapıları arızalanan bir Tesla’nın alev alması sonucu dört arkadaş hayatını kaybetmişti.

