Kaza yapan Tesla’da sıkışan 2’si çocuk 3 kişi yanarak öldü
© Fotoğraf : Canva (Temsili Fotoğraf)Tesla (Temsili Fotoğraf)
© Fotoğraf : Canva (Temsili Fotoğraf)
Kaza sonrası aracın geri çekilebilir kapı kollarını çalıştırılamadı.
Almanya’nın batısında gerçekleşen kazada bir Tesla aracın başka bir aracı sollamaya çalışırken yoldan çıkarak bir ağaca çarptığı bildirildi.
Aracın ardından alevler yükseldi ve 43 yaşındaki bir adam ile dokuz yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
‘Kapı kollarını açamadık’
Kaza yerindeki bazı bölge sakinleri, kalan yolcuları kurtarmaya çalıştığını ancak Tesla’nın geri çekilebilir kapı kollarını açamadıklarını söylediler.
İtfaiyeciler ve acil durum ekipleri, yangının tekrar alevlenmesi nedeniyle söndürmekte zorlandıklarını belirtti.
Tesla araçlarının kapıları elektronik olup açılmaları için güç gerektiriyor. Kapı kolları yerine, sürücü ve yolcuların kapıyı açmak için bastığı bir düğme bulunuyor. Ancak kaza anında güç kesilebiliyor ve düğmelerle kapılar çalışmaz hale gelebiliyor. Araçlarda manuel bir yedek düğme olsa da, uzmanlar stresli bir durumda bu özelliğin kolay bulunamama ihtimali olduğunu söylüyor.
Soruşturma başlatıldı
Kuzey Ren-Vestfalya Polis Departmanı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis sözcüsü Bernd Pentrop şunları söyledi:
Ne yazık ki, Tesla kaza yerinde hemen alev aldı ve aracın içindeki üç kişi yanarak hayatını kaybetti. Aralarında iki çocuk ve bir yetişkin erkek vardı.
Geçen yıl, Kanada’nın Toronto şehrinde elektronik kapıları arızalanan bir Tesla’nın alev alması sonucu dört arkadaş hayatını kaybetmişti.