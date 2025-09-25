https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/sevdagul-tuncer-zafer-partisinden-istifa-etti-1099672694.html

Sevdagül Tunçer, Zafer Partisi'nden istifa etti

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiden ayrıldığını duyurdu. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Zafer Partisi GİK Üyesi Sevdagül Tunçer partiden ayrıldığını açıkladı.Tunçer, paylaşımında, “Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum” ifadelerini kullandı.Sevdagül Tunçer kimdir?Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğan Sevdagül Tunçer, ilköğretimini burada tamamladı ve Isparta Fen Lisesi’ni parasız yatılı olarak okudu. 2011’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Tunçer, 2015’te mezun oldu ve İstanbul Barosu’nda avukatlık ruhsatını aldı. 2012’de Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Atatürkçü Düşünce Kulübü’ne katıldı; aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği üyesi oldu, 2013’te ise TGB’den ayrıldı.

