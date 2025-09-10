Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ için 4 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak talebi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/1099253028.html
Savcılık, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçuyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için mütalaasını sundu. Savcılık Özdağ'ın 4 yıl 8 ay... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
11:36 10.09.2025 (güncellendi: 11:57 10.09.2025)
Savcılık, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçuyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için mütalaasını sundu. Savcılık Özdağ'ın 4 yıl 8 ay hapsini istedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, 'İfade özgürlüğünün sınırları, başkalarının şeref ve saygınlıklarının zedelenmesine kadar genişletilemeyeceğini' belirterek Özdağ için 4 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep etti. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde Özdağ Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alınmış İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilmişti. Adliyeye sevk edildiğinde ise “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan iki ayrı dava açılmıştı.
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle Özdağ’ın yargılandığı duruşma bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Habertürk'ün haberine göre, mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “her ne kadar sanık savunmasında söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu, doğrudan cumhurbaşkanlığı görevine değil, siyasi kimliğe yönelik olduğunu savunsa da; ifade özgürlüğünün sınırları, başkalarının şeref ve saygınlıklarının zedelenmesine kadar genişletilemeyeceği” ifadelerini kullandı.
4 yıl 8 ay hapis ve siyasi yasak talep edildi
Savcı, Ümit Özdağ’ın ”Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar cezalandırılmasını ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen TCK 53 “belirli haklardan yoksun kılma” maddesinin uygulanmasını talep etti. Özdağ, mütalaaya karşı ek savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.