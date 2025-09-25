https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/rusyanin-ingiltere-buyukelcisi-kelin-avrupa-ulkeleri-rusyanin-goruslerini-gormezden-geliyor-1099676518.html
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Avrupa ülkeleri Rusya'nın görüşlerini görmezden geliyor
Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Avrupa ülkeleri Rusya’nın görüşlerini görmezden geliyor
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin Rusya'nın görüşlerini görmezden geldiğini, kendi aralarında diyalog... 25.09.2025
İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Kelin, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin uzun yıllardır Rusya’nın bakış açısını görmezden geldiğini ve yalnızca kendi aralarında diyalog sürdürdüğünü söyledi.Kelin, “Avrupalı liderler diyalog kurmak istemiyor; sadece birbirleriyle konuşuyorlar. Bu yeni bir olgu değil; yıllar önce başladı. Onlar, özellikle de Birleşik Krallık, yıllar önce bizimle konuşmayı bıraktı. Siyaset bilimcilerimizi 2015 civarından beri davet etmiyorlar. Uluslararası etkinliklere katılan çok az sayıda heyet var, ancak ikili görüşmelere davet edilmiyorlar. Avrupalılar sadece birbirlerini dinliyor ve diğer bakış açılarını görmezden geliyorlar ve bu bir sorun” dedi.Kelin, şu anda Rusya ile İngiltere arasında herhangi bir ilişki olmadığını, sadece Londra’daki Rus Büyükelçiliği’nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasları olduğunu ifade etti.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin Rusya’nın görüşlerini görmezden geldiğini, kendi aralarında diyalog kurduklarını belirtti.
İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Kelin, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin uzun yıllardır Rusya’nın bakış açısını görmezden geldiğini ve yalnızca kendi aralarında diyalog sürdürdüğünü söyledi.
Kelin, “Avrupalı liderler diyalog kurmak istemiyor; sadece birbirleriyle konuşuyorlar. Bu yeni bir olgu değil; yıllar önce başladı. Onlar, özellikle de Birleşik Krallık, yıllar önce bizimle konuşmayı bıraktı. Siyaset bilimcilerimizi 2015 civarından beri davet etmiyorlar. Uluslararası etkinliklere katılan çok az sayıda heyet var, ancak ikili görüşmelere davet edilmiyorlar. Avrupalılar sadece birbirlerini dinliyor ve diğer bakış açılarını görmezden geliyorlar ve bu bir sorun” dedi.
Kelin, şu anda Rusya ile İngiltere arasında herhangi bir ilişki olmadığını, sadece Londra’daki Rus Büyükelçiliği’nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasları olduğunu ifade etti.