https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-bm-cifte-standartlara-son-vermeli-1099612579.html

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: BM çifte standartlara son vermeli

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: BM çifte standartlara son vermeli

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, BM’nin insan hakları alanında çifte standartlardan vazgeçmesi ve Ukrayna, Moldova ve AB ülkelerindeki Rusofobi dahil insan... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T18:45+0300

2025-09-23T18:45+0300

2025-09-23T18:43+0300

dünya

bm i̇nsan hakları konseyi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

moldova

ab

baltık ülkeleri

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg

Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan temsilcisi, Birleşmiş Milletler’in (BM) çifte standartlardan vazgeçmesi ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, İngiltere ve diğer ‘Batı bloku’ ülkelerindeki Rusofobi de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.Rusya temsilcisi, “Çifte standartlardan vazgeçmeye ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve diğer Batı ülkelerindeki Rusofobi dahil bariz insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” dedi.Özellikle Baltık ülkelerindeki duruma dikkat çeken temsilci, “Baltık ülkelerinde Rusofobi ve Rusça konuşan nüfusa yönelik aşırı ayrımcılık had safhada. Bu ülkelerde, Rusları ülkeden çıkarmayı hedefleyen baskıcı bir göçmen politikası sistematik olarak uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bm-komisyonu-netanyahu-ve-herzogun-gazzedeki-soykirimi-kiskirttigini-bildirdi-1099611244.html

rusya

ukrayna

moldova

baltık ülkeleri

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm i̇nsan hakları konseyi, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, moldova, ab, baltık ülkeleri, i̇ngiltere