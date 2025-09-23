Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: BM çifte standartlara son vermeli
Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan temsilcisi, Birleşmiş Milletler’in (BM) çifte standartlardan vazgeçmesi ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, İngiltere ve diğer ‘Batı bloku’ ülkelerindeki Rusofobi de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.Rusya temsilcisi, “Çifte standartlardan vazgeçmeye ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve diğer Batı ülkelerindeki Rusofobi dahil bariz insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” dedi.Özellikle Baltık ülkelerindeki duruma dikkat çeken temsilci, “Baltık ülkelerinde Rusofobi ve Rusça konuşan nüfusa yönelik aşırı ayrımcılık had safhada. Bu ülkelerde, Rusları ülkeden çıkarmayı hedefleyen baskıcı bir göçmen politikası sistematik olarak uygulanıyor” ifadelerini kullandı.
18:45 23.09.2025
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, BM’nin insan hakları alanında çifte standartlardan vazgeçmesi ve Ukrayna, Moldova ve AB ülkelerindeki Rusofobi dahil insan hakları ihlallerine objektif tepki vermesi gerektiğini belirtti.
Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan temsilcisi, Birleşmiş Milletler’in (BM) çifte standartlardan vazgeçmesi ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, İngiltere ve diğer ‘Batı bloku’ ülkelerindeki Rusofobi de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.
Rusya temsilcisi, “Çifte standartlardan vazgeçmeye ve Ukrayna, Moldova, AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve diğer Batı ülkelerindeki Rusofobi dahil bariz insan hakları ihlallerine objektif bir şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” dedi.
Özellikle Baltık ülkelerindeki duruma dikkat çeken temsilci, “Baltık ülkelerinde Rusofobi ve Rusça konuşan nüfusa yönelik aşırı ayrımcılık had safhada. Bu ülkelerde, Rusları ülkeden çıkarmayı hedefleyen baskıcı bir göçmen politikası sistematik olarak uygulanıyor” ifadelerini kullandı.
