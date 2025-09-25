Türkiye
Moldovalı muhalif Tauber: Avrupa ülkeye sadece yoksulluk getirdi
Moldova'da muhalefetteki 'Zafer' bloğunun üyesi milletvekili Marina Tauber, Sputnik'e açıklamasında, iktidarın Avrupa odaklı siyasetini eleştirdi."Avrupa tarzı küreselleşme, Moldova'nın ihtiyacı olan bir şey değil" diye kaydeden Tauber, Moldova'nın çıkarlarının, Rusya ve Avrasya Birliği ülkeleriyle birçok alanda dostluk ve stratejik ortaklık kurmakta yattığını belirterek şunu dedi:Avrupa'nın Moldova'ya sunabileceği hiçbir faydanın olmadığını kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:Moldova'da muhalefete baskıMoldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurmuştu. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellenmişti.
09:05 25.09.2025
© Sputnik / Максим Блинов
Moldova bayrağı Ölümsüz Alay gösterisinde - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Максим Блинов
Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ bloğunun üyesi milletvekili Marina Tauber, Sputnik’e açıklamasında, iktidarın Avrupa odaklı siyasetini eleştirdi.
Avrupa tarzı küreselleşme, Moldova’nın ihtiyacı olan bir şey değil” diye kaydeden Tauber, Moldova'nın çıkarlarının, Rusya ve Avrasya Birliği ülkeleriyle birçok alanda dostluk ve stratejik ortaklık kurmakta yattığını belirterek şunu dedi:
Bu, ‘Zafer’ siyasi bloğunun ve İlan Şor ekibinin programının temel noktalarından biri. Bu konuda ısrarcı olacağız ve en önemlisi, bunu kendi görüşlerimize değil, vatandaşlarımızın bize söylediklerine dayanarak yapacağız. Avrupa bize yoksulluk, artan gümrük tarifeleri ve vergiler, okul ve hastanelerin kapanması, yolsuzluk, tam bir kaos, kanunsuz bir adalet sistemi, baskı, zulüm ve Moldova'nın bir polis devletine dönüşmesini getirdi.
Avrupa'nın Moldova'ya sunabileceği hiçbir faydanın olmadığını kaydeden siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa bize hiçbir şekilde yardımcı olamaz çünkü tamamen çökmüş, tamamen krizde. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin yakında yok olacağını söylüyor. Ancak görünüşe göre bizi aptal yerine koyan Maia Sandu ve PAS, bunun çok karlı ve ilgi çekici olduğunu söylüyor. Evet, hem kişisel olarak hem de cebi için karlı ve ilgi çekici. Birkaç PAS lideri için de öyle. Ancak ülkenin acilen bu yoldan vazgeçmesi gerekiyor. En önemlisi de, vatandaşlar geçen yıl Avrupa entegrasyonu referandumunda söylediğimiz her şeyi desteklediler.

Moldova’da muhalefete baskı

Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurmuştu. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.

Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellenmişti.
