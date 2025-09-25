Avrupa bize hiçbir şekilde yardımcı olamaz çünkü tamamen çökmüş, tamamen krizde. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin yakında yok olacağını söylüyor. Ancak görünüşe göre bizi aptal yerine koyan Maia Sandu ve PAS, bunun çok karlı ve ilgi çekici olduğunu söylüyor. Evet, hem kişisel olarak hem de cebi için karlı ve ilgi çekici. Birkaç PAS lideri için de öyle. Ancak ülkenin acilen bu yoldan vazgeçmesi gerekiyor. En önemlisi de, vatandaşlar geçen yıl Avrupa entegrasyonu referandumunda söylediğimiz her şeyi desteklediler.