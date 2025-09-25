https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/putin-etiyopya-basbakani-ahmed-ile-gorustu-1099673050.html
Putin, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Putin, Etiyopya’nın Rusya’nın Afrika’daki köklü ve güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, ticaret hacminin de arttığını vurguladı.Rus lider, “Etiyopya, Afrika’daki uzun süredir devam eden, güvenilir ortağımız” dedi.Abiy Ahmed ise, Moskova ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine olan inancını dile getirerek bir sonraki görüşmenin Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşmesinden memnuniyet duyacağını ifade etti.Öte yandan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gideon Timoteos ile Afrika ülkesinde nükleer santral projesinin geliştirilmesine ilişkin eylem planını görüştü.Daha önce Putin ve Ahmed, Moskova’da düzenlenen Küresel Nükleer Forum’una katılmıştı. Foruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Myanmar’ın geçici Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran, Özbekistan, Mısır, Nijer ve bazı uzman kuruluşların temsilcileri de iştirak etmişti.
