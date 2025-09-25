https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/putin-etiyopya-basbakani-ahmed-ile-gorustu-1099673050.html

Putin, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü

Putin, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T21:04+0300

2025-09-25T21:04+0300

2025-09-25T21:02+0300

dünya

vladimir putin

abiy ahmed ali

kremlin

etiyopya

moskova

aleksey lihaçev

aleksandr lukaşenko

min aung hlaing

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099667636_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ff6560efb4144016d6a676b3596e2a02.jpg

Putin, Etiyopya’nın Rusya’nın Afrika’daki köklü ve güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, ticaret hacminin de arttığını vurguladı.Rus lider, “Etiyopya, Afrika’daki uzun süredir devam eden, güvenilir ortağımız” dedi.Abiy Ahmed ise, Moskova ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine olan inancını dile getirerek bir sonraki görüşmenin Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşmesinden memnuniyet duyacağını ifade etti.Öte yandan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gideon Timoteos ile Afrika ülkesinde nükleer santral projesinin geliştirilmesine ilişkin eylem planını görüştü.Daha önce Putin ve Ahmed, Moskova’da düzenlenen Küresel Nükleer Forum’una katılmıştı. Foruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Myanmar’ın geçici Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran, Özbekistan, Mısır, Nijer ve bazı uzman kuruluşların temsilcileri de iştirak etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/canli-putin-kuresel-atom-forumunda-konusuyor-1099658355.html

etiyopya

moskova

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, abiy ahmed ali, kremlin, etiyopya, moskova, aleksey lihaçev, aleksandr lukaşenko, min aung hlaing, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), myanmar