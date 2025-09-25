https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/pentagon-abd-disisleri-bakanligi-almanyaya-123-milyar-dolarlik-hava-hava-fuzesi-satisini-onayladi-1099677328.html

Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı

25.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık orta menzilli hava-hava füzesi satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetine 400 adet AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ve ilgili ekipmanın 1.23 milyar dolara satılmasını onayladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Açıklamada, Almanya'nın füzelerin yanı sıra 12 adet AIM-120D-3 AMRAAM güdüm parçası ve bir adet AIM-120 AMRAAM Entegre Test Aracı satın alma talebinde bulunduğu belirtildi.

