Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı
25.09.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetine 400 adet AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ve ilgili ekipmanın 1.23 milyar dolara satılmasını onayladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Açıklamada, Almanya'nın füzelerin yanı sıra 12 adet AIM-120D-3 AMRAAM güdüm parçası ve bir adet AIM-120 AMRAAM Entegre Test Aracı satın alma talebinde bulunduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetine 400 adet AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ve ilgili ekipmanın 1.23 milyar dolara satılmasını onayladı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Dışişleri Bakanlığı, Almanya Hükümeti'ne tahmini maliyeti 1.23 milyar dolar olan AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri ve ilgili ekipmanların olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı"
Açıklamada, Almanya'nın füzelerin yanı sıra 12 adet AIM-120D-3 AMRAAM güdüm parçası ve bir adet AIM-120 AMRAAM Entegre Test Aracı satın alma talebinde bulunduğu belirtildi.