Türkiye
Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/pentagon-abd-disisleri-bakanligi-almanyaya-123-milyar-dolarlik-hava-hava-fuzesi-satisini-onayladi-1099677328.html
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı
Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD, Almanya’ya 1.23 milyar dolarlık orta menzilli hava-hava füzesi satışını onayladı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T23:19+0300
2025-09-25T23:19+0300
dünya
abd
almanya
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097828961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b22467319e16c7a76f828d10520cee42.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetine 400 adet AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ve ilgili ekipmanın 1.23 milyar dolara satılmasını onayladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Açıklamada, Almanya'nın füzelerin yanı sıra 12 adet AIM-120D-3 AMRAAM güdüm parçası ve bir adet AIM-120 AMRAAM Entegre Test Aracı satın alma talebinde bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/abdnin-turkiye-buyukelcisi-barrack-turkiyeye-f-35-teslimati-konusu-yil-sonuna-kadar-cozulebilir-1099676712.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097828961_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_36177666c403a38b4b012306f3b7cd17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, almanya, dışişleri bakanlığı
abd, almanya, dışişleri bakanlığı

Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya 1.23 milyar dolarlık hava-hava füzesi satışını onayladı

23:19 25.09.2025
© AA / Celal GüneşABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD, Almanya’ya 1.23 milyar dolarlık orta menzilli hava-hava füzesi satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya hükümetine 400 adet AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ve ilgili ekipmanın 1.23 milyar dolara satılmasını onayladı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı, Almanya Hükümeti'ne tahmini maliyeti 1.23 milyar dolar olan AIM-120D-3 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri ve ilgili ekipmanların olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı"

Açıklamada, Almanya'nın füzelerin yanı sıra 12 adet AIM-120D-3 AMRAAM güdüm parçası ve bir adet AIM-120 AMRAAM Entegre Test Aracı satın alma talebinde bulunduğu belirtildi.
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack: Türkiye'ye F-35 teslimatı konusu yıl sonuna kadar çözülebilir
22:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала