Özel sağlık sigortası yaptıracaklar dikkat: Her şey değişiyor
Özel sağlık sigortalarında 8 milyona yaklaşan sağlık sigortalıları ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçecek. Peki neler değişecek? 25.09.2025
Türkiye genelinde sayıları 8 milyona yaklaşan özel sağlık sigortalıları ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçiyor. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları değişirken, bu garantiyi alabilmek için belirlenen yaş sınırı da 60 olacak. Peki özel sağlık sigortasında yeni dönemde neler olacak? Ömür boyu yenileme hakkı nasıl elde edilecek?8 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyorSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sayıları 8 milyona yaklaşan sağlık sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli değişiklilere imza attı. Değişikliklerin bir kaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'nde Noyan Doğan değişiklikleri tek tek yazdı. Yaş sınırı 60 olacak "Sigorta şirketleri, tüketiciye iki tür poliçe sunacak; biri Ömür Boyu Yenileme Garantili sağlık sigortası, diğeri Ömür Boyu Yenileme içermeyen sağlık sigortası.Sağlık sigortasında, sigortalının ömür boyu yenileme garantisini elde etmesi için uygulanan kesintisiz 3 yıl poliçenin yenilenme şartında bir değişiklik olmayacak, 3 yıl olarak uygulanmaya devam edilecek.Sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için yaş sınırı 60 olarak belirlendi. Dolayısıyla ömür boyu yenilemeli sağlık sigortası yaptırıldığında, 57 yaşında olunması gerekiyor ki, 3 yıllık bekleme süresi dolduğunda 60 yaşında ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olunsun."Ömür boyu yenilemenin şartları değişiyorÖte yandan ömür boyu yenilemenin şartları de değişiyor. Peki ne değişiyor?"Üç yıl içinde sağlık sigortasına ödediğiniz prim ile sigorta şirketinin, sizin sağlık giderleriniz için ödediği tutarın yüzde 80’ini aşmaması gerekiyor. 3 yıl boyunca bu tutarın yüzde 80’nin altında olması gerekiyor. 3 yıl içinde bu şartı yerine getirdiğinizde artık ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olacaksınız.Bir kere ömür boyu yenileme garantisi alındıktan sonra; sigorta şirketi ‘yaşınız ilerledi’ deyip, kullanıma bağlı ya da hastalığa bağlı ekstra prim uygulayamayacak, ömür boyu yenileme garantisi sonrası oluşan hastalıkları kapsam dışında tutamayacak, fazladan prim talebinde bulunamayacak. Sigortalı mevcut sigorta şirketinden ömür boyu yenileme garantisini aldıktan sonra, başka bir sigorta şirketine geçmek isterse, şirketin onayı ile ömür boyu yenileme garantili geçebilecek."
07:17 25.09.2025 (güncellendi: 07:23 25.09.2025)
