Özel, 'Filistin'e Destek' mitinginde konuştu: 'Sumud insanlığın vicdanıdır, sumud hepimizin vicdanıdır'
© AA / Ağıt Erdi UlukayaCumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Eyüpsultan'da "Filistin'e destek" mitingi düzenlendi
CHP’nin Eyüpsultan’da düzenlediği 'Filistin’e destek' mitinginde, CHP, DEVA, Demokrat ve Saadet Partisi genel başkanları konuştu. Mitingde Sumud Filosu’na destek çağrısı yapıldı.
CHP, Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' mitingi gerçekleştirdi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı.
Miting konuşmasında Özel, şu ifadeleri kullandı:
Bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan bir soykırıma, buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik. 165 bin yaralı var, gazi var. O günden bugüne 147’si çocuk, 420 Filistinli açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Giden insani yardımlara engel olanlar, yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla evladı için un, yağ bekleyen annelere, babalara, gencecik evlatlara ateş açanlar var. Biz bu vicdansızlığa karşı buradan sesimizi yükseltmeye geldik.
Küresel Sumud filosunun Gazze'ye doğru ilerlediğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:
"Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumud insanlığın vicdanıdır, sumud hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, o filoya destek olun, o filoyu koruyun, ne olursa olsun. Son dönem dünyadan yükselen tepkiler var. İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanımaları son derece önemli. 150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunmaya başladı. Bunun uluslararası alanda takipçisi olmak, bu çabaları yüreklendirmek ve Filistin için bunu en kararlı şekilde sürdürmek çok önemli. Peki bu yapılanlara dünyada 150 ülke karşı çıkıyorken, İsrail kimden, nereden, nasıl cesaret alıyor? Buradaki cevabı aslında herkes biliyor. Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı.' diyen, 'Gazze'yi boşaltacağım, oralara oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım.' diyen ve esas niyeti Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump, İsrail'e yüz vermektedir, yol vermektedir."
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi yarın Trump'ın karşısındasın. Trump'ın karşısına geç ve de ki 'Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur, insanlık suçu işliyor.' de, 'Amerika'dakilerin eline, Filistinli masumların kanı bulaşıyor.' de, 'Gazze'yi boşaltacağım sözünü kabul etmiyorum, katliamın da karşısındayım, tehcirin de karşısındayım' de. De ki ona, 'Dışişleri Bakanın ayağını denk alsın, o kim oluyor da öyle konuşuyor.' de. Bunları diyebilirsen Amerika dönüşü Esenboğa'da ana muhalefet lideri olarak seni karşılayacağım, seni tebrik edeceğim."
Filistin'in Türkiye'nin meselesi olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:
"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü genel başkanımız, rahmetli Başbakanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Yaser Arafat’ın koluna giren, elini tutan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Biz Necmettin Erbakan Hoca'nın oğluyla da, geldiği siyasi parti ile de kol kola Filistin meselesinde yan yanayız. Bu cesareti gösteriyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasında durduğu yerdeyiz."