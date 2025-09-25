Özel, 'Filistin'e Destek' mitinginde konuştu: 'Sumud insanlığın vicdanıdır, sumud hepimizin vicdanıdır'

"Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumud insanlığın vicdanıdır, sumud hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, o filoya destek olun, o filoyu koruyun, ne olursa olsun. Son dönem dünyadan yükselen tepkiler var. İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanımaları son derece önemli. 150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunmaya başladı. Bunun uluslararası alanda takipçisi olmak, bu çabaları yüreklendirmek ve Filistin için bunu en kararlı şekilde sürdürmek çok önemli. Peki bu yapılanlara dünyada 150 ülke karşı çıkıyorken, İsrail kimden, nereden, nasıl cesaret alıyor? Buradaki cevabı aslında herkes biliyor. Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı.' diyen, 'Gazze'yi boşaltacağım, oralara oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım.' diyen ve esas niyeti Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump, İsrail'e yüz vermektedir, yol vermektedir."