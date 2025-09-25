https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/okul-servis-araclarina-kamera-takilmasi-zorunlu-hale-getirildi-1099652003.html
İstanbul'da karar alındı: Okul servis araçlarına kamera takılması zorunlu hale getirildi
İstanbul'da, UKOME toplantısında kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu kararı alındı. Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.İç ve dış kamera takılacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü. Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi.Önümüzdeki yıl uygulamaya başlayacakToplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi. Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.
11:50 25.09.2025 (güncellendi: 11:51 25.09.2025)
