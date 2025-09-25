https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/netanyahunun-new-york-seferinde-alisilmadik-rota-akdeniz-uzerinden-abdye-uctu-1099651565.html
Netanyahu’nun New York seferinde 'alışılmadık rota': Akdeniz üzerinden ABD’ye uçtu
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giderken... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiaları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yaptığı yolculukta dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Netanyahu’yu taşıyan uçak, güvenlik ve diplomatik endişeler nedeniyle her zamanki rotadan farklı bir güzergah izledi.Tel Aviv’den New York’a hareket eden Netanyahu, havalimanında yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonlara dair İsrail’in “hedeflerini” görüşeceğini belirtti.Uçağı, Avrupa üzerinden geçmediAncak uçuş güzergahı FlightRadar’da yayımlanan harita verilerine göre bu kez farklıydı. Normalde Avrupa üzerinden ABD’ye giden uçak, Akdeniz’i boydan boya geçerek Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandı ancak Fransa hava sahasına girmedi. İsrail basını, rotadaki bu değişikliğin UCM’nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararına bağlı güvenlik kaygılarından kaynaklandığını yazdı.UCM, 21 Kasım’da Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
11:36 25.09.2025 (güncellendi: 11:45 25.09.2025)
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giderken olağan güzergah yerine farklı bir hava rotasını kullandı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiaları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yaptığı yolculukta dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Netanyahu’yu taşıyan uçak, güvenlik ve diplomatik endişeler nedeniyle her zamanki rotadan farklı bir güzergah izledi.
Tel Aviv’den New York’a hareket eden Netanyahu, havalimanında yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonlara dair İsrail’in “hedeflerini” görüşeceğini belirtti.
Uçağı, Avrupa üzerinden geçmedi
Ancak uçuş güzergahı FlightRadar’da yayımlanan harita verilerine göre bu kez farklıydı. Normalde Avrupa üzerinden ABD’ye giden uçak, Akdeniz’i boydan boya geçerek Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandı ancak Fransa hava sahasına girmedi.
İsrail basını, rotadaki bu değişikliğin UCM’nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararına bağlı güvenlik kaygılarından kaynaklandığını yazdı.
UCM, 21 Kasım’da Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.