https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/guterresten-trumpa-yonelik-sabotaj-iddialarinin-arastirilmasi-talebi-1099648956.html
Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi
Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşandığı iddia edilen... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T08:27+0300
2025-09-25T08:27+0300
2025-09-25T08:45+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreterliği
antonio guterres
stephane dujarric
abd
donald trump
melania trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Genel Kurul etkinlikleri sırasında sabotaj yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.Dujarric, “Genel Sekreter, bu akşam ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden, Başkan Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir mektup aldı. Genel Sekreter, kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini duyurdu” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Daha önce ABD lideri Trump, BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı binada, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve sesin kapalı olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iran-istihbarat-unsurlarimiz-israilin-gizli-olan-nukleer-askeri-istihbarat-ve-bilimsel-bilgilerine-1099647797.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_47e8ef1980f4f0402d1b3d3b6ef9d0b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, antonio guterres, stephane dujarric, abd, donald trump, melania trump
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, antonio guterres, stephane dujarric, abd, donald trump, melania trump
Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi
08:27 25.09.2025 (güncellendi: 08:45 25.09.2025)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşandığı iddia edilen sabotajların araştırılması talimatını verdi.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Genel Kurul etkinlikleri sırasında sabotaj yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.
Dujarric, “Genel Sekreter, bu akşam ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden, Başkan Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir mektup aldı. Genel Sekreter, kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini duyurdu” şeklinde konuştu.
Daha önce ABD lideri Trump, BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı binada, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve sesin kapalı olduğunu söylemişti.