Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi

25.09.2025

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Genel Kurul etkinlikleri sırasında sabotaj yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.Dujarric, “Genel Sekreter, bu akşam ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden, Başkan Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir mektup aldı. Genel Sekreter, kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini duyurdu” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Daha önce ABD lideri Trump, BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı binada, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve sesin kapalı olduğunu söylemişti.

