Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/guterresten-trumpa-yonelik-sabotaj-iddialarinin-arastirilmasi-talebi-1099648956.html
Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi
Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşandığı iddia edilen... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T08:27+0300
2025-09-25T08:45+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreterliği
antonio guterres
stephane dujarric
abd
donald trump
melania trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Genel Kurul etkinlikleri sırasında sabotaj yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.Dujarric, “Genel Sekreter, bu akşam ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden, Başkan Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir mektup aldı. Genel Sekreter, kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini duyurdu” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Daha önce ABD lideri Trump, BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı binada, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve sesin kapalı olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iran-istihbarat-unsurlarimiz-israilin-gizli-olan-nukleer-askeri-istihbarat-ve-bilimsel-bilgilerine-1099647797.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_47e8ef1980f4f0402d1b3d3b6ef9d0b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, antonio guterres, stephane dujarric, abd, donald trump, melania trump
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, antonio guterres, stephane dujarric, abd, donald trump, melania trump

Guterres’ten, Trump'a yönelik ‘sabotaj’ iddialarının araştırılması talebi

08:27 25.09.2025 (güncellendi: 08:45 25.09.2025)
© AA / Fatih AktaşBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / Fatih Aktaş
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşandığı iddia edilen sabotajların araştırılması talimatını verdi.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Genel Kurul etkinlikleri sırasında sabotaj yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.
Dujarric, “Genel Sekreter, bu akşam ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden, Başkan Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir mektup aldı. Genel Sekreter, kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini duyurdu” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Daha önce ABD lideri Trump, BM Genel Kurulu toplantısının yapıldığı binada, kendisi ve eşi Melania Trump asansördeyken asansörün kapalı olduğunu, konuşması sırasında teleprompter'ın çalışmadığını ve sesin kapalı olduğunu söylemişti.
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı
04:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала