Galatasaraylılara iyi haber: Osimhen'in sahalara döneceği tarih belli oldu

Galatasaraylı taraftarların dört gözle dönüşünü beklediği Victor Osimhen'in, önümüzdeki salı Liverpool maçında sahada olacağı belirtiliyor. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahadan uzakta kalan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in, önümüzdeki salı oynanacak olan Liverpool maçında sahada olacağı belirtiliyor. Liverpool maçında sahada olması bekleniyorGalatasaraylı golcü futbolcu Victor Osimhen'in 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçında sahada olacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 6 Eylül’de oynanan Nijerya-Burundi maçında sakatlanan ve en son Rize maçında forma giyen Osimhen, Liverpool maçında karşılaşmaya 11’de başlayacak.Yarınki Alanya deplasmanında riske edilmeyecek olan Osimhen, Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacak fizik olarak hazır hâle gelecek. Cumartesi gününden itibaren takıma katılacak olan ünlü forvet 3 taktik idmanına katılıp Liverpool karşısında beklentilere cevap vermeye çalışacak.

