Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

15:08 25.09.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında 993 milyon dolar artarak 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.
TCMB verilerine göre, 19 Eylül itibarıyla brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 599 milyon dolar artış gösterdi. 12 Eylül’de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 85 milyar 98 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 93,7 milyar dolara ulaştı

Aynı dönemde altın rezervleri de 394 milyon dolar artış kaydetti. 93 milyar 361 milyon dolar olan altın rezervleri, 19 Eylül haftasında 93 milyar 755 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde 993 milyon dolarlık yükseliş

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, 12 Eylül’deki 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara çıkarak haftalık bazda 993 milyon dolarlık artış kaydetti.
