MasterChef'te büyük gerginlik: Mehmet Şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu
yaşam
masterchef
MasterChef Türkiye 2025 yarışmasının yeni bölümüne ait fragman sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda, Mehmet Şef, Mavi takım kaptanı Çağatay'a sinirlenip stüdyodan kovduğu görüntüler yer aldı. Genç yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. 'Ağzını yüzünü oynatma'Programın yeni bölüm fragmanına Mehmet Şef ile Çağatay Doğanoğlu arasındaki gerilim damga vurdu. Mehmet Şef, Çağatay Doğanoğlu'na sinirlenerek 'Çağatay sus' diye bağırdı. Mehmet Şef 'Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya' diyerek sözlerine devam etti.Yarışmacı Çağatay tam stüdyodan çıkacakken arkadaşlarının 'yapma' bağırışları arasında geri döndü. Çağatay'ın ünlü şefe doğru gittiği anlar dikkat çekti. Tartışmanın akıbeti ise yayınlanan yeni bölüm ile belli olacak. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
MasterChef'te büyük gerginlik: Mehmet Şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni fragmanında Mehmet Şef ile programın iddiaları yarışmacılarından Çağatay Doğanoğlu arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.
MasterChef Türkiye 2025 yarışmasının yeni bölümüne ait fragman sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda, Mehmet Şef, Mavi takım kaptanı Çağatay'a sinirlenip stüdyodan kovduğu görüntüler yer aldı. Genç yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor.
Programın yeni bölüm fragmanına Mehmet Şef ile Çağatay Doğanoğlu arasındaki gerilim damga vurdu. Mehmet Şef, Çağatay Doğanoğlu'na sinirlenerek 'Çağatay sus' diye bağırdı. Mehmet Şef 'Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya' diyerek sözlerine devam etti.
Yarışmacı Çağatay tam stüdyodan çıkacakken arkadaşlarının 'yapma' bağırışları arasında geri döndü. Çağatay'ın ünlü şefe doğru gittiği anlar dikkat çekti. Tartışmanın akıbeti ise yayınlanan yeni bölüm ile belli olacak. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.