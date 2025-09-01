Masterchef'e veda eden isim belli oldu: Somer Şef'ten şaşırtan teklif geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/masterchefe-veda-eden-isim-belli-oldu-somer-seften-sasirtan-teklif-geldi-1098968711.html
MasterChef’te heyecan devam ediyor. Yarışmanın dördüncü haftasında yarışmacılar iki aşamalı tabak hazırlayarak hünerlerini sergiledi. İlk turda şefler, yarışmacılardan “kuşkonmaz” ile yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Gecenin sonunda en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı hayallerine veda ederken, Somer Şef’ten elenen isme sürpriz bir teklif geldi.
İkinci turda Somer Şef’in tabağı yapıldı
İlk turu geçen Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert, ikinci aşamada Somer Şef’in tabağı olan “Ördek Pastilla”yı hazırlamak için tezgâh başına geçti. Yarışmacılar, şefin tabağını en iyi şekilde taklit etmek ve tekniğini uygulamak için mücadele etti. Gecenin sonunda şefler tadım yaptı ve en zayıf performansı gösteren yarışmacı MasterChef’e veda etti.
"Kaç senelik işimi bıraktım geldim"
İkinci etapta sona kalan Hilal ve Çağlar arasında şefler zorlu bir karar verdi. Tadımın ardından en kötü tabağı yapan ismin Hilal olduğu açıklandı. Hilal, son tabağını yaptıktan sonra MasterChef’e veda ederek yarışmaya gözyaşları içinde veda etti.
Elenen yarışmacı Hilal "Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun" dedi. Bunun üzerine Somer Şef şu açıklamayı yaptı:
"Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz."
Somer Şef, sözlerine şöyle devam etti:
"Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi"
Elenen yarışmacı Hilal "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim" dedi.