https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/masterchefe-veda-eden-isim-belli-oldu-somer-seften-sasirtan-teklif-geldi-1098968711.html

Masterchef'e veda eden isim belli oldu: Somer Şef'ten şaşırtan teklif geldi

Masterchef'e veda eden isim belli oldu: Somer Şef'ten şaşırtan teklif geldi

Sputnik Türkiye

Heyecanın doruğa çıktığı Masterchef'te dün akşam bir yarışmacı daha elendi. 4. haftanın sonunda yarışmacılar iki aşamalı tabak hazırlarken Somer Şef, elenen... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T07:39+0300

2025-09-01T07:39+0300

2025-09-01T07:39+0300

yaşam

masterchef

eleme

yemek programı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098968764_125:0:1174:590_1920x0_80_0_0_ddb799e0f78c30b9fddbb905a53feea8.jpg

MasterChef’te heyecan devam ediyor. Yarışmanın dördüncü haftasında yarışmacılar iki aşamalı tabak hazırlayarak hünerlerini sergiledi. İlk turda şefler, yarışmacılardan “kuşkonmaz” ile yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Gecenin sonunda en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı hayallerine veda ederken, Somer Şef’ten elenen isme sürpriz bir teklif geldi.İkinci turda Somer Şef’in tabağı yapıldıİlk turu geçen Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert, ikinci aşamada Somer Şef’in tabağı olan “Ördek Pastilla”yı hazırlamak için tezgâh başına geçti. Yarışmacılar, şefin tabağını en iyi şekilde taklit etmek ve tekniğini uygulamak için mücadele etti. Gecenin sonunda şefler tadım yaptı ve en zayıf performansı gösteren yarışmacı MasterChef’e veda etti."Kaç senelik işimi bıraktım geldim"İkinci etapta sona kalan Hilal ve Çağlar arasında şefler zorlu bir karar verdi. Tadımın ardından en kötü tabağı yapan ismin Hilal olduğu açıklandı. Hilal, son tabağını yaptıktan sonra MasterChef’e veda ederek yarışmaya gözyaşları içinde veda etti.Elenen yarışmacı Hilal "Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun" dedi. Bunun üzerine Somer Şef şu açıklamayı yaptı:Somer Şef, sözlerine şöyle devam etti:Elenen yarışmacı Hilal "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/onlarca-gemi-ve-ucagi-yutan-bermuda-ucgeni-hakkinda-bilim-insanindan-carpici-itiraf-sir-cozuldu-1098912084.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef, eleme, yemek programı