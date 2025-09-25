https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/lukasenko-putin-belarusu-gercek-bir-nukleer-enerji-devleti-haline-getirdi-1099668151.html
Lukaşenko: Putin Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdi
Lukaşenko: Putin Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin'in Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdiğini belirterek, Rus lidere teşekkür etti.
Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşan Lukaşenko, Rusya'nın diğer bazı ülkelerin aksine yeni teknolojileri ortaklarıyla açıkça paylaştığını söyledi.Lukaşenko, “Rusya'nın deneyimlerini paylaştığı bir forumda bir araya geldik. Benzer teknolojilere sahip ve bu kadar açık ve dürüst bir şekilde ‘Gelin, görün’ diyen başka ülkeler var mı? En ileri teknolojiler açıkça paylaşılmıyor, inanın bana, deneyimli bir politikacı olarak söylüyorum” dedi.Lukaşenko’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Lukaşenko: Putin Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin’in Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdiğini belirterek, Rus lidere teşekkür etti.
Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşan Lukaşenko, Rusya'nın diğer bazı ülkelerin aksine yeni teknolojileri ortaklarıyla açıkça paylaştığını söyledi.
Lukaşenko, “Rusya'nın deneyimlerini paylaştığı bir forumda bir araya geldik. Benzer teknolojilere sahip ve bu kadar açık ve dürüst bir şekilde ‘Gelin, görün’ diyen başka ülkeler var mı? En ileri teknolojiler açıkça paylaşılmıyor, inanın bana, deneyimli bir politikacı olarak söylüyorum” dedi.
Lukaşenko’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya'nın diğer bazı ülkelerin aksine yeni teknolojileri ortaklarıyla açıkça paylaşıyor.
Belarus'ta ikinci nükleer santrali kimin inşa edeceği konusunda sorunumuz yok, bu Rusya'dır.
Rosatom'dan Belarus'tan ayrılmamasını, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere birçok barışçıl alanda çalışmaya devam etmesini istiyoruz.
Belarus'un diğer ülkelerde nükleer santral inşasına katılmaya hazır.
Putin'e Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdiği için teşekkür ediyorum.