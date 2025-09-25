https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/lukasenko-putin-belarusu-gercek-bir-nukleer-enerji-devleti-haline-getirdi-1099668151.html

Lukaşenko: Putin Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdi

Lukaşenko: Putin Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdi

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin’in Belarus'u gerçek bir nükleer enerji devleti haline getirdiğini belirterek, Rus lidere teşekkür etti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T17:51+0300

2025-09-25T17:51+0300

2025-09-25T17:49+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

rusya

moskova

nükleer enerji

vladimir putin

rosatom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f32870020413f41391cc7ad39ea8ea7.jpg

Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşan Lukaşenko, Rusya'nın diğer bazı ülkelerin aksine yeni teknolojileri ortaklarıyla açıkça paylaştığını söyledi.Lukaşenko, “Rusya'nın deneyimlerini paylaştığı bir forumda bir araya geldik. Benzer teknolojilere sahip ve bu kadar açık ve dürüst bir şekilde ‘Gelin, görün’ diyen başka ülkeler var mı? En ileri teknolojiler açıkça paylaşılmıyor, inanın bana, deneyimli bir politikacı olarak söylüyorum” dedi.Lukaşenko’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/canli-putin-kuresel-atom-forumunda-konusuyor-1099658355.html

belarus

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, moskova, nükleer enerji, vladimir putin, rosatom