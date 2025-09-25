https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/lavrov-kuba-ve-dominik-cumhuriyeti-disisleri-bakanlariyla-gorustu-1099646588.html
Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü
Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T00:31+0300
2025-09-25T00:31+0300
2025-09-25T00:28+0300
dünya
sergey lavrov
bm genel kurulu
new york
bruno rodriguez
küba
dominik cumhuriyeti
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097784600_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d8576095820bacf68f93cfe9c83ad80.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile görüşmeler gerçekleştirdi.Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı'na, eylül ortasında 89 yaşında hayatını kaybeden Küba Başbakan Yardımcısı ve Rusya-Küba Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı Ricardo Cabrisas Ruiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-szijjarto-ile-bmnin-faaliyetleri-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1099645414.html
new york
küba
dominik cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097784600_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a92c54270b4cda3837edcaf9d0ec7964.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, bruno rodriguez, küba, dominik cumhuriyeti, rusya
sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, bruno rodriguez, küba, dominik cumhuriyeti, rusya
Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile bir araya geldi; Küba'ya Ricardo Cabrisas'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı'na, eylül ortasında 89 yaşında hayatını kaybeden Küba Başbakan Yardımcısı ve Rusya-Küba Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı Ricardo Cabrisas Ruiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.