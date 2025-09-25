Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/lavrov-kuba-ve-dominik-cumhuriyeti-disisleri-bakanlariyla-gorustu-1099646588.html
Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü
Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez... 25.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile görüşmeler gerçekleştirdi.Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı'na, eylül ortasında 89 yaşında hayatını kaybeden Küba Başbakan Yardımcısı ve Rusya-Küba Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı Ricardo Cabrisas Ruiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, bruno rodriguez, küba, dominik cumhuriyeti, rusya
sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, bruno rodriguez, küba, dominik cumhuriyeti, rusya

Lavrov, Küba ve Dominik Cumhuriyeti dışişleri bakanlarıyla görüştü

00:31 25.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile bir araya geldi; Küba'ya Ricardo Cabrisas'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı'na, eylül ortasında 89 yaşında hayatını kaybeden Küba Başbakan Yardımcısı ve Rusya-Küba Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı Ricardo Cabrisas Ruiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Dün, 23:48
