Lavrov: G20, siyasi meseleler yerine ekonomik konulara odaklanmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20’nin askeri ve siyasi meselelere girmek yerine ekonomik konulara odaklanması gerektiğini belirtti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftası kapsamında düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lavrov, G20’nin başlangıçta amaçlandığı gibi ekonomik konulara odaklanması ve BM ile Güvenlik Konseyi’nin yetkilerine zarar verecek şekilde askeri-siyasi gündemleri belirlemeye girişmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti.Lavrov, IMF ve Dünya Bankası'nda Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin dünya ekonomisindeki gerçek ağırlıklarını dikkate alarak rollerinin güçlendirilmesi konusunda G20 kapsamında varılan anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Çok taraflı ticaretin tek kabul görmüş düzenleyicisi olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün faaliyetlerinin canlandırılması da önemli” diye konuştu.Lavrov, Güney Afrika’nın G20 dönem başkanlığındaki ‘Ubuntu’ sloganını anımsatarak, şöyle devam etti:

