https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/lavrov-g20-siyasi-meseleler-yerine-ekonomik-konulara-odaklanmali-1099672549.html
Lavrov: G20, siyasi meseleler yerine ekonomik konulara odaklanmalı
Lavrov: G20, siyasi meseleler yerine ekonomik konulara odaklanmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20’nin askeri ve siyasi meselelere girmek yerine ekonomik konulara odaklanması gerektiğini belirtti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T19:53+0300
2025-09-25T19:53+0300
2025-09-25T19:51+0300
dünya
sergey lavrov
bm genel kurulu
g20
bm güvenlik konseyi
bm
brics
güney afrika
g7
küresel güney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftası kapsamında düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lavrov, G20’nin başlangıçta amaçlandığı gibi ekonomik konulara odaklanması ve BM ile Güvenlik Konseyi’nin yetkilerine zarar verecek şekilde askeri-siyasi gündemleri belirlemeye girişmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti.Lavrov, IMF ve Dünya Bankası'nda Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin dünya ekonomisindeki gerçek ağırlıklarını dikkate alarak rollerinin güçlendirilmesi konusunda G20 kapsamında varılan anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Çok taraflı ticaretin tek kabul görmüş düzenleyicisi olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün faaliyetlerinin canlandırılması da önemli” diye konuştu.Lavrov, Güney Afrika’nın G20 dönem başkanlığındaki ‘Ubuntu’ sloganını anımsatarak, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-ve-rubio-ukrayna-catismasinin-cozumunu-gorustu-1099642784.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, bm genel kurulu, g20, bm güvenlik konseyi, bm, brics, güney afrika, g7, küresel güney, imf, dtö
sergey lavrov, bm genel kurulu, g20, bm güvenlik konseyi, bm, brics, güney afrika, g7, küresel güney, imf, dtö
Lavrov: G20, siyasi meseleler yerine ekonomik konulara odaklanmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20’nin askeri ve siyasi meselelere girmek yerine ekonomik konulara odaklanması gerektiğini belirtti.
BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftası kapsamında düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında konuşan Lavrov, G20’nin başlangıçta amaçlandığı gibi ekonomik konulara odaklanması ve BM ile Güvenlik Konseyi’nin yetkilerine zarar verecek şekilde askeri-siyasi gündemleri belirlemeye girişmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti.
Özellikle, günümüzün jeopolitik gerçeklerini yansıtan yapısıyla G20'nin muazzam yaratıcı potansiyelini vurgulamak isterim. Bu grup, BRICS ülkeleri dahil olmak üzere hızla gelişen yeni etki merkezlerini ve G7 ülkelerini de içeriyor. G20’nin, başlangıçta planlandığı gibi ekonomik konulara odaklanması ve BM ile Güvenlik Konseyi’nin yetkilerine zarar verecek şekilde askeri-siyasi gündemlerin çözümüne girişmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Lavrov, IMF ve Dünya Bankası'nda Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin dünya ekonomisindeki gerçek ağırlıklarını dikkate alarak rollerinin güçlendirilmesi konusunda G20 kapsamında varılan anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Çok taraflı ticaretin tek kabul görmüş düzenleyicisi olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün faaliyetlerinin canlandırılması da önemli” diye konuştu.
Lavrov, Güney Afrika’nın G20 dönem başkanlığındaki ‘Ubuntu’ sloganını anımsatarak, şöyle devam etti:
Bu, ‘Ben varım, çünkü biz varız’ anlamına geliyor, yani halklar arasındaki karşılıklı bağı ifade ediyor. Umarız, Kasım’da Johannesburg’da düzenlenecek G20 zirvesi, bu birleştirici felsefe doğrultusunda güçlü bir mesaj verecek ve çağımızın pek çok sorununu çözme yolunda önemli bir dönüm noktası olacak.