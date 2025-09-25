https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/kirovsku-dusman-guclerden-temizleme-calismalarinda-sona-gelindi-ukraynaya-ait-iki-savas-ucagi-yok-1099655737.html

Kirovsk’u düşman güçlerden temizleme çalışmalarında sona gelindi: Ukrayna’ya ait iki savaş uçağı yok edildi

Sputnik Türkiye

25.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kirovsk yerleşim merkezini düşman güçlerden temizleme çalışmaları tamamlanmak üzere.Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kleban-Bık Barajı’nın güneyinde, kuşatmayı kırmaya çalışan iki düşman birliği etkisiz hale getirildi. Söz konusu yerde son bir gün içerisinde 5.1 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.Cephe hattı boyunca gerilemeye devam eden Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 490 asker, bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 142 noktaya bombardıman düzenlendi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri hava üssünde, 2 adet Yak-52 savaş uçağı ve 10 adet insansız hava aracı vuruldu. Ayrıca Ukrayna ordusunun sahip olduğu bir adet ABD yapımı Patriot hava savunma füze sistemi imha edildi.Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna’ya ait 3 bot ve 15 insansız hücumbotunu etkisiz hale getirirken Rus hava savunma güçleri de Ukrayna’ya ait 3 güdümlü uçak bombası ile 178 insansız hava aracını düşürdü.

2025

