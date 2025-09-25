https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fransada-eski-cumhurbaskani-sarkozynin-yolsuzlukla-yargilandigi-davada-suclu-bulundu-1099652951.html
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu
25.09.2025
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi kararını açıkladı.Duruşma materyalinde, “Mahkeme Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan suçlu buldu” ifadesi kullanıldı.
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu
Fransa'da mahkeme, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada kararını verdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi kararını açıkladı.
Duruşma materyalinde, “Mahkeme Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan suçlu buldu” ifadesi kullanıldı.