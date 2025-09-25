Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fransada-eski-cumhurbaskani-sarkozynin-yolsuzlukla-yargilandigi-davada-suclu-bulundu-1099652951.html
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Fransa'da mahkeme, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada kararını verdi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T12:04+0300
2025-09-25T12:03+0300
dünya
fransa
nicolas sarkozy
mahkeme
suç örgütü
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/99/1029559937_0:0:1641:924_1920x0_80_0_0_b211d0ef18004d865246f58294a13515.jpg
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi kararını açıkladı.Duruşma materyalinde, “Mahkeme Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan suçlu buldu” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/moldovali-muhalif-tauber-avrupa-ulkeye-sadece-yoksulluk-getirdi-1099649074.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/99/1029559937_153:0:1612:1094_1920x0_80_0_0_ce6ff1d6a12a71496f3ce111af9d8dad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, nicolas sarkozy, mahkeme, suç örgütü, mahkeme kararı
fransa, nicolas sarkozy, mahkeme, suç örgütü, mahkeme kararı

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu

12:04 25.09.2025
© AFP 2023 / Valery HACHEEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AFP 2023 / Valery HACHE
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa'da mahkeme, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada kararını verdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi kararını açıkladı.
Duruşma materyalinde, “Mahkeme Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan suçlu buldu” ifadesi kullanıldı.
Moldova bayrağı Ölümsüz Alay gösterisinde - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Moldovalı muhalif Tauber: Avrupa ülkeye sadece yoksulluk getirdi
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала