https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbul-valiliginden-mustafa-gultepenin-evinde-arama-iddiasina-iliskin-aciklama-1099658830.html
İstanbul Valiliği'nden 'Mustafa Gültepe'nin evinde arama' iddiasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'Mustafa Gültepe'nin evinde arama' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin evinde arama yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı. Valilik, 16... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T14:14+0300
2025-09-25T14:14+0300
2025-09-25T14:14+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
mustafa gültepe
türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m)
arama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072105860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_60d26502f2e706d36a57396285f8ebe3.jpg
İstanbul Valiliği, 16 Eylül 2025’te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında jandarma ekiplerine gelen ihbarın ardından bir evde arama yapıldığını açıkladı.Yapılan incelemede evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın ise asılsız olduğu belirlendi.Ev Gültepe’nin eşine ait çıktıValilik, aramanın yapıldığı evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğunun sonradan anlaşıldığını belirtti. Açıklamada, “Olayın Gültepe ile bir ilgisi yok” ifadesine özellikle vurgu yapıldı.Valilik: Müfettişler görevlendirildiİstanbul Valiliği, sürecin tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep edildiğini açıkladı. Görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur. Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbulda-2-taksinin-calisma-ruhsatlari-iptal-edildi-kredi-kartindan-400-bin-tl-cekmis-1099655379.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072105860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_225751245e51a5d8e070435c889d459d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul valiliği, mustafa gültepe, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), arama
i̇stanbul valiliği, mustafa gültepe, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), arama
İstanbul Valiliği'nden 'Mustafa Gültepe'nin evinde arama' iddiasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin evinde arama yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı. Valilik, 16 Eylül’de gelen ihbar üzerine yapılan aramanın asılsız çıktığını, evin boş olduğunu ve olayın Gültepe ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 16 Eylül 2025’te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında jandarma ekiplerine gelen ihbarın ardından bir evde arama yapıldığını açıkladı.
Yapılan incelemede evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın ise asılsız olduğu belirlendi.
Ev Gültepe’nin eşine ait çıktı
Valilik, aramanın yapıldığı evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğunun sonradan anlaşıldığını belirtti. Açıklamada, “Olayın Gültepe ile bir ilgisi yok” ifadesine özellikle vurgu yapıldı.
Valilik: Müfettişler görevlendirildi
İstanbul Valiliği, sürecin tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep edildiğini açıkladı. Görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur. Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir.”