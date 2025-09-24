https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/pasifik-okyanusunda-olusan-yilin-ilk-super-tayfunu-ragasa-tayvani-vurdu-14-kisi-oldu-onlarca-kisi-1099623832.html

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Tayvan'da etkisini gösteren Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarmda. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T08:36+0300

2025-09-24T08:36+0300

2025-09-24T08:36+0300

dünya

hong kong

tayvan

tayfun

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099623526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a896619c44538f629dac7b5e443554e.png

Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı insanlar olduğu ortaya çıkarken, 30'dan fazla kişi de kayıp. Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarma geçerken, 10 şehirde okullar ve işyerleri kapatıldı. Yerleşim yerleri sular altında kaldıAda'nın doğusundaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerini sel bastı. Yerel afet birimleri selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Okullar kapatıldı, uçak ve tren seferleri durdurulduSüper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de, 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun bugün öğleden sonradan itibaren eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur, yüksek dalgaların yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor.10 şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın şehrinde 529 uçak seferi iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ragasa-tayfunu-cine-dogru-ilerliyor-okullar-ve-ucuslar-iptal-edildi-1099594766.html

hong kong

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hong kong, tayvan, tayfun, fırtına