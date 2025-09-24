https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/pasifik-okyanusunda-olusan-yilin-ilk-super-tayfunu-ragasa-tayvani-vurdu-14-kisi-oldu-onlarca-kisi-1099623832.html
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Tayvan'ı vurdu: 14 kişi öldü, onlarca kişi kayıp
Tayvan'da etkisini gösteren Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarmda.
Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı insanlar olduğu ortaya çıkarken, 30'dan fazla kişi de kayıp. Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarma geçerken, 10 şehirde okullar ve işyerleri kapatıldı. Yerleşim yerleri sular altında kaldıAda'nın doğusundaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerini sel bastı. Yerel afet birimleri selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Okullar kapatıldı, uçak ve tren seferleri durdurulduSüper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de, 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun bugün öğleden sonradan itibaren eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur, yüksek dalgaların yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor.10 şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın şehrinde 529 uçak seferi iptal edildi.
Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı insanlar olduğu ortaya çıkarken, 30'dan fazla kişi de kayıp. Fırtınanın yaklaştığı Hong Kong ve Guangdong alarma geçerken, 10 şehirde okullar ve işyerleri kapatıldı.
Yerleşim yerleri sular altında kaldı
Ada'nın doğusundaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerini sel bastı. Yerel afet birimleri selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.
Okullar kapatıldı, uçak ve tren seferleri durduruldu
Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.
Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.
Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de, 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun bugün öğleden sonradan itibaren eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur, yüksek dalgaların yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor.
10 şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın şehrinde 529 uçak seferi iptal edildi.
Süper Tayfun Ragasa nedir?
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı. Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü. Ragasa'nın saatteki hızının 260 kilometreye ulaşması bekleniyor.