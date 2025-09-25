İrlanda’da cumhurbaşkanlığı için üç aday: Bakan, teknik direktör, Filistin’in ‘sesi’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/irlandada-cumhurbaskanligi-icin-uc-aday-bakan-teknik-direktor-filistinin-sesi-1099656901.html
İrlanda cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kesinleşti, 24 Ekim'de yapılacak seçimlerde eski bir bakan, eski bir teknik direktör ve bağımsız sol görüşlü bir siyasetçi için üçlü yarış başladı.
Üçlü yarış çarşamba günü, aday gösterme süresinin bitmesiyle kesinleşti.Eski bakan Heather Humphreys, iktidardaki Fine Gael partisinden aday oldu.Rublin’deki yerel Gaelik futbol takımını çalıştıran Jim Gavin ise koalisyonun liberal ortağı Fianna Fail’i temsilen yarışacak. Filistin yanlısı çıkışlarıyla tanınan Catherine Connolly ise küçük sol muhalefet partileri ve kendi adayını çıkarmayan Sinn Fein tarafından destekleniyor.24 Ekim’de yapılacak seçim, Michael D. Higgins’in 14 yıllık dönemini sona erdirecek.Anketlerde kim önde14 Eylül’de yapılan bir anketin sonuçları, Connolly’ye yüzde 17, Gavin’e yüzde 18, Humphreys’e ise yüzde 22 destek olduğunu göstermişti. İrlandalı analistler, ülkede seçmenlerin genellikle yalnızca televizyon tartışmalarının yapıldığı son iki hafta seçimlere odaklandığını aktarıyor.Siyaset dışı adaylar elendiÜlkede dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor’un da aralarında bulunduğu bazı siyaset dışı isimler adaylığa ilgi göstermişti. Michael Flatley, Bob Geldof ve Elon Musk’ın desteklediği göçmen karşıtı karma dövüş sanatları sporcusu McGregor gibi adaylar gerekli desteği sağlayamadı. Aday olabilmek için dört yerel meclisin veya 20 milletvekilinin desteği gerekiyordu.Ayrıca ilaç sektöründen milyarder iş insanı Gareth Sheridan ve muhafazakar aktivist Maria Steen bu eşiğe az farkla ulaşamadı. Steen çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bu yeterli olmadı ve artık süre doldu” dedi. Fakat, halkın “alternatif bir adaya duyduğu açlık” karşılıksız kalacak diyerek eleştirisini de ekledi.Her şeyi değiştiren CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı eskiden seçkin siyasetçiler için bir mevki olarak görülürken, 1990 yılında Mary Robinson’ın sürpriz zaferi, partilerden ziyade adayların kişiliklerine odaklanan öngörülemez kampanyalar dönemini başlatmıştı.İrlanda’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Robinson, hukuk profesörüydü, dünyada insan hakları sorunlarına dikkat çekti ve 1994’te Ruanda’yı soykırımdan sonra ziyaret eden ilk devlet başkanıydı.
