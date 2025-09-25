Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/irlandada-cumhurbaskanligi-icin-uc-aday-bakan-teknik-direktor-filistinin-sesi-1099656901.html
İrlanda’da cumhurbaşkanlığı için üç aday: Bakan, teknik direktör, Filistin’in ‘sesi’
İrlanda’da cumhurbaşkanlığı için üç aday: Bakan, teknik direktör, Filistin’in ‘sesi’
Sputnik Türkiye
İrlanda cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kesinleşti, 24 Ekim’de yapılacak seçimlerde eski bir bakan, eski bir teknik direktör ve bağımsız sol görüşlü bir siyasetçi için üçlü yarış başladı. Detaylar haberde...
2025-09-25T13:31+0300
2025-09-25T13:31+0300
dünya
i̇rlanda
cumhurbaşkanlığı seçimi
michael d. higgins
seçim
i̇şçi partisi (i̇rlanda)
fine gael
fianna fail
mary robinson
elon musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099656595_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_35fc2ea290b7e5721003220d11ed2a10.jpg
Üçlü yarış çarşamba günü, aday gösterme süresinin bitmesiyle kesinleşti.Eski bakan Heather Humphreys, iktidardaki Fine Gael partisinden aday oldu.Rublin’deki yerel Gaelik futbol takımını çalıştıran Jim Gavin ise koalisyonun liberal ortağı Fianna Fail’i temsilen yarışacak. Filistin yanlısı çıkışlarıyla tanınan Catherine Connolly ise küçük sol muhalefet partileri ve kendi adayını çıkarmayan Sinn Fein tarafından destekleniyor.24 Ekim’de yapılacak seçim, Michael D. Higgins’in 14 yıllık dönemini sona erdirecek.Anketlerde kim önde14 Eylül’de yapılan bir anketin sonuçları, Connolly’ye yüzde 17, Gavin’e yüzde 18, Humphreys’e ise yüzde 22 destek olduğunu göstermişti. İrlandalı analistler, ülkede seçmenlerin genellikle yalnızca televizyon tartışmalarının yapıldığı son iki hafta seçimlere odaklandığını aktarıyor.Siyaset dışı adaylar elendiÜlkede dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor’un da aralarında bulunduğu bazı siyaset dışı isimler adaylığa ilgi göstermişti. Michael Flatley, Bob Geldof ve Elon Musk’ın desteklediği göçmen karşıtı karma dövüş sanatları sporcusu McGregor gibi adaylar gerekli desteği sağlayamadı. Aday olabilmek için dört yerel meclisin veya 20 milletvekilinin desteği gerekiyordu.Ayrıca ilaç sektöründen milyarder iş insanı Gareth Sheridan ve muhafazakar aktivist Maria Steen bu eşiğe az farkla ulaşamadı. Steen çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bu yeterli olmadı ve artık süre doldu” dedi. Fakat, halkın “alternatif bir adaya duyduğu açlık” karşılıksız kalacak diyerek eleştirisini de ekledi.Her şeyi değiştiren CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı eskiden seçkin siyasetçiler için bir mevki olarak görülürken, 1990 yılında Mary Robinson’ın sürpriz zaferi, partilerden ziyade adayların kişiliklerine odaklanan öngörülemez kampanyalar dönemini başlatmıştı.İrlanda’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Robinson, hukuk profesörüydü, dünyada insan hakları sorunlarına dikkat çekti ve 1994’te Ruanda’yı soykırımdan sonra ziyaret eden ilk devlet başkanıydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/beyaz-sarayda-ilginc-degisiklik-biden-portresi-yerine-imza-atan-robot-fotografi-asildi-1099654176.html
i̇rlanda
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099656595_209:0:1409:900_1920x0_80_0_0_d401a903de0b592bbb8fa0889d34053b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇rlanda, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylar, irlanda seçimleri ne zaman
i̇rlanda, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylar, irlanda seçimleri ne zaman

İrlanda’da cumhurbaşkanlığı için üç aday: Bakan, teknik direktör, Filistin’in ‘sesi’

13:31 25.09.2025
© AP Photoİrlanda Cumhurbaşkanlı Seçimleri
İrlanda Cumhurbaşkanlı Seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AP Photo
Abone ol
İrlanda cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kesinleşti, 24 Ekim’de yapılacak seçimlerde eski bir bakan, eski bir teknik direktör ve bağımsız sol görüşlü bir siyasetçi için üçlü yarış başladı.
Üçlü yarış çarşamba günü, aday gösterme süresinin bitmesiyle kesinleşti.
Eski bakan Heather Humphreys, iktidardaki Fine Gael partisinden aday oldu.
Rublin’deki yerel Gaelik futbol takımını çalıştıran Jim Gavin ise koalisyonun liberal ortağı Fianna Fail’i temsilen yarışacak.
Filistin yanlısı çıkışlarıyla tanınan Catherine Connolly ise küçük sol muhalefet partileri ve kendi adayını çıkarmayan Sinn Fein tarafından destekleniyor.
24 Ekim’de yapılacak seçim, Michael D. Higgins’in 14 yıllık dönemini sona erdirecek.

Anketlerde kim önde

14 Eylül’de yapılan bir anketin sonuçları, Connolly’ye yüzde 17, Gavin’e yüzde 18, Humphreys’e ise yüzde 22 destek olduğunu göstermişti.
İrlandalı analistler, ülkede seçmenlerin genellikle yalnızca televizyon tartışmalarının yapıldığı son iki hafta seçimlere odaklandığını aktarıyor.

Siyaset dışı adaylar elendi

Ülkede dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor’un da aralarında bulunduğu bazı siyaset dışı isimler adaylığa ilgi göstermişti. Michael Flatley, Bob Geldof ve Elon Musk’ın desteklediği göçmen karşıtı karma dövüş sanatları sporcusu McGregor gibi adaylar gerekli desteği sağlayamadı. Aday olabilmek için dört yerel meclisin veya 20 milletvekilinin desteği gerekiyordu.
Ayrıca ilaç sektöründen milyarder iş insanı Gareth Sheridan ve muhafazakar aktivist Maria Steen bu eşiğe az farkla ulaşamadı. Steen çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bu yeterli olmadı ve artık süre doldu” dedi. Fakat, halkın “alternatif bir adaya duyduğu açlık” karşılıksız kalacak diyerek eleştirisini de ekledi.

Her şeyi değiştiren Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı eskiden seçkin siyasetçiler için bir mevki olarak görülürken, 1990 yılında Mary Robinson’ın sürpriz zaferi, partilerden ziyade adayların kişiliklerine odaklanan öngörülemez kampanyalar dönemini başlatmıştı.
İrlanda’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Robinson, hukuk profesörüydü, dünyada insan hakları sorunlarına dikkat çekti ve 1994’te Ruanda’yı soykırımdan sonra ziyaret eden ilk devlet başkanıydı.
Donald Trump, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Beyaz Saray'da ilginç değişiklik: Biden portresi yerine imza atan robot fotoğrafı asıldı
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала