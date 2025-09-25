https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iran-istihbarat-unsurlarimiz-israilin-gizli-olan-nukleer-askeri-istihbarat-ve-bilimsel-bilgilerine-1099647797.html

İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı

İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İran istihbaratının İsrail'in gizli nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştığını söyledi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, haziran ayında ele geçirildiğini duyurduğu İsrail'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı.Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.

