https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iran-istihbarat-unsurlarimiz-israilin-gizli-olan-nukleer-askeri-istihbarat-ve-bilimsel-bilgilerine-1099647797.html
İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı
İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı
Sputnik Türkiye
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İran istihbaratının İsrail'in gizli nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştığını söyledi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T04:52+0300
2025-09-25T04:52+0300
2025-09-25T04:52+0300
dünya
ortadoğu
i̇smail hatib
i̇srail
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, haziran ayında ele geçirildiğini duyurduğu İsrail'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı.Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/iran-lideri-hamaney-abdyle-muzakerenin-bize-hicbir-faydasi-yok-1099620344.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇smail hatib, i̇srail, i̇ran
ortadoğu, i̇smail hatib, i̇srail, i̇ran
İran: İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İran istihbaratının İsrail'in gizli nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştığını söyledi.
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, haziran ayında ele geçirildiğini duyurduğu İsrail'in nükleer programındaki etkili kişiler ve hassas merkezlere ilişkin bazı gizli bilgi ve belgeleri yayımladı.
Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi.
İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı programda Hatip, 189 nükleer uzman ve askeri yetkilinin bilgisinin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini, İsrail'in hassas bölgelerinde çalışan birçok kişinin para karşılığında İran'la iş birliği yaptığını söyledi.