İran lideri Hamaney: ABD'yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok
İran lideri Ali Hamaney, ABD'yle müzakere etmenin telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabileceğini söyledi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu bu günlerde ülkesinin ABD'yle müzakerelerini değerlendirdi.Konuşmasında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." şeklinde konuştu.Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.
2025
İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu bu günlerde ülkesinin ABD'yle müzakerelerini değerlendirdi.
Konuşmasında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir katkı sağlamadığı gibi bize hiçbir faydası da yoktur. Aksine mevcut durumda ABD'yle müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir. ABD'nin nükleer müzakerelerden maksadı, İran'ın nükleer faaliyetlerini, uzun veya kısa menzilli füze sahibi olmasını sonlandırmak böylece saldırdığı zaman İran'ın cevap verebilecek kabiliyetinin bulunmamasıdır."
ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." şeklinde konuştu.
Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.