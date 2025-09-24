https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/iran-lideri-hamaney-abdyle-muzakerenin-bize-hicbir-faydasi-yok-1099620344.html

İran lideri Hamaney: ABD'yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok

İran lideri Hamaney: ABD'yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok

Sputnik Türkiye

İran lideri Ali Hamaney, ABD'yle müzakere etmenin telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabileceğini söyledi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T00:05+0300

2025-09-24T00:05+0300

2025-09-24T00:05+0300

dünya

abd

i̇ran

new york

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089962314_0:175:2200:1413_1920x0_80_0_0_77c099b65c0adc5a4a801900b5cb43c8.jpg

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunduğu bu günlerde ülkesinin ABD'yle müzakerelerini değerlendirdi.Konuşmasında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." şeklinde konuştu.Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/macron-trump-ancak-gazze-catismasi-durursa-nobel-kazanabilir-1099619376.html

abd

i̇ran

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, new york, ortadoğu