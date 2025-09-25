https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iraktaki-kuraklik-2-bin-300-yillik-helenistik-mezarlari-gun-yuzune-cikardi-1099651835.html
Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Helenistik mezarları gün yüzüne çıkardı
Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Helenistik mezarları gün yüzüne çıkardı
Irak’ta yaşanan şiddetli kuraklık, Musul Barajı kıyısında 40’tan fazla Helenistik döneme ait antik mezarın ortaya çıkmasına neden oldu. Su seviyelerinin... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetinde bulunan Musul Barajı rezervuarında, suların çekilmesiyle 40 Helenistik dönem mezarı gün yüzüne çıktı. Arkeologlar, mezarların M.Ö. 3. yüzyıla, Seleukos İmparatorluğu dönemine tarihlendiğini belirtiyor.2023'te fark edilmişti, bu yıl kazı tamamlandıİlk izler 2023 yılında görülmüş, ancak bu yıl kuraklığın şiddetiyle su seviyeleri daha da düştü. Bu sayede kazı ekibi mezarların tamamını inceleme şansı buldu. Oval şekilli seramik mezarlar yetişkinler ve çocuklar için ayrı bölümlere ayrılmış durumda. Bölgenin bir zamanlar akropolis ve yerleşim merkezi olduğu tahmin ediliyor.Duhok Müzesi'ne taşınacakKazı çalışmalarını yürüten ekip, mezarların hızla su altında kalmadan Duhok Müzesi'ne taşınacağını açıkladı. Duhok Eski Eserler Müdürü Bekas Brefkany, "Kuraklık tarım ve enerji için büyük bir kriz. Ama bizim için aynı zamanda gizli hazineleri keşfetme fırsatı" dedi.Irak iklim krizinin merkezindeIrak, son yüzyılın en kurak dönemini yaşıyor. Su rezervleri kapasitesinin yalnızca yüzde 8'ine düştü. Özellikle Basra'da ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, Irak'ı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olarak tanımlıyor.Daha önce 3.400 yıllık şehir bulunmuştu2022'de yine Musul Barajı yakınlarında, kuruyan Dicle Nehri kıyısında 3.400 yıllık bir şehir kalıntısı ortaya çıkarılmıştı. Uzmanlar, yeni keşfin de Irak'ın iklim krizinden kaynaklanan "acı-tatlı mirasının" bir parçası olduğunu söylüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Duhok vilayetinde bulunan Musul Barajı rezervuarında, suların çekilmesiyle 40 Helenistik dönem mezarı gün yüzüne çıktı. Arkeologlar, mezarların M.Ö. 3. yüzyıla, Seleukos İmparatorluğu dönemine tarihlendiğini belirtiyor.
2023’te fark edilmişti, bu yıl kazı tamamlandı
İlk izler 2023 yılında görülmüş, ancak bu yıl kuraklığın şiddetiyle su seviyeleri daha da düştü. Bu sayede kazı ekibi mezarların tamamını inceleme şansı buldu. Oval şekilli seramik mezarlar yetişkinler ve çocuklar için ayrı bölümlere ayrılmış durumda. Bölgenin bir zamanlar akropolis ve yerleşim merkezi olduğu tahmin ediliyor.
Duhok Müzesi’ne taşınacak
Kazı çalışmalarını yürüten ekip, mezarların hızla su altında kalmadan Duhok Müzesi’ne taşınacağını açıkladı. Duhok Eski Eserler Müdürü Bekas Brefkany, “Kuraklık tarım ve enerji için büyük bir kriz. Ama bizim için aynı zamanda gizli hazineleri keşfetme fırsatı” dedi.
Irak iklim krizinin merkezinde
Irak, son yüzyılın en kurak dönemini yaşıyor. Su rezervleri kapasitesinin yalnızca yüzde 8’ine düştü. Özellikle Basra’da ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, Irak’ı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olarak tanımlıyor.
Daha önce 3.400 yıllık şehir bulunmuştu
2022’de yine Musul Barajı yakınlarında, kuruyan Dicle Nehri kıyısında 3.400 yıllık bir şehir kalıntısı ortaya çıkarılmıştı. Uzmanlar, yeni keşfin de Irak’ın iklim krizinden kaynaklanan “acı-tatlı mirasının” bir parçası olduğunu söylüyor.