Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/iraktaki-kuraklik-2-bin-300-yillik-helenistik-mezarlari-gun-yuzune-cikardi-1099651835.html
Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Helenistik mezarları gün yüzüne çıkardı
Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Helenistik mezarları gün yüzüne çıkardı
Sputnik Türkiye
Irak’ta yaşanan şiddetli kuraklık, Musul Barajı kıyısında 40’tan fazla Helenistik döneme ait antik mezarın ortaya çıkmasına neden oldu. Su seviyelerinin... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T12:01+0300
2025-09-25T12:01+0300
irak
ortadoğu
yaşam
duhok
dicle nehri
türkiye
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099652736_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_ccdc75909d2244d99c8f5fad6daa2635.jpg
Irak’ın kuzeyindeki Duhok vilayetinde bulunan Musul Barajı rezervuarında, suların çekilmesiyle 40 Helenistik dönem mezarı gün yüzüne çıktı. Arkeologlar, mezarların M.Ö. 3. yüzyıla, Seleukos İmparatorluğu dönemine tarihlendiğini belirtiyor.2023’te fark edilmişti, bu yıl kazı tamamlandıİlk izler 2023 yılında görülmüş, ancak bu yıl kuraklığın şiddetiyle su seviyeleri daha da düştü. Bu sayede kazı ekibi mezarların tamamını inceleme şansı buldu. Oval şekilli seramik mezarlar yetişkinler ve çocuklar için ayrı bölümlere ayrılmış durumda. Bölgenin bir zamanlar akropolis ve yerleşim merkezi olduğu tahmin ediliyor.Duhok Müzesi’ne taşınacakKazı çalışmalarını yürüten ekip, mezarların hızla su altında kalmadan Duhok Müzesi’ne taşınacağını açıkladı. Duhok Eski Eserler Müdürü Bekas Brefkany, “Kuraklık tarım ve enerji için büyük bir kriz. Ama bizim için aynı zamanda gizli hazineleri keşfetme fırsatı” dedi.Irak iklim krizinin merkezindeIrak, son yüzyılın en kurak dönemini yaşıyor. Su rezervleri kapasitesinin yalnızca yüzde 8’ine düştü. Özellikle Basra’da ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, Irak’ı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olarak tanımlıyor.Daha önce 3.400 yıllık şehir bulunmuştu2022’de yine Musul Barajı yakınlarında, kuruyan Dicle Nehri kıyısında 3.400 yıllık bir şehir kalıntısı ortaya çıkarılmıştı. Uzmanlar, yeni keşfin de Irak’ın iklim krizinden kaynaklanan “acı-tatlı mirasının” bir parçası olduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/66-milyon-yillik-sir-arjantinde-cenesinde-timsah-kemigiyle-yeni-dinozor-turu-ortaya-cikti-1099633430.html
irak
duhok
dicle nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099652736_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_97574dc315b65f7f3f4b5c58423bcad0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irak, ortadoğu, duhok, dicle nehri, türkiye, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
irak, ortadoğu, duhok, dicle nehri, türkiye, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Helenistik mezarları gün yüzüne çıkardı

12:01 25.09.2025
© FotoğrafIrak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Hellenistik mezarları gün yüzüne çıkardı
Irak’taki kuraklık 2 bin 300 yıllık Hellenistik mezarları gün yüzüne çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Irak’ta yaşanan şiddetli kuraklık, Musul Barajı kıyısında 40’tan fazla Helenistik döneme ait antik mezarın ortaya çıkmasına neden oldu. Su seviyelerinin tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemesi, arkeologlara yaklaşık 2.300 yıllık bu mezarları inceleme fırsatı sundu.
Irak’ın kuzeyindeki Duhok vilayetinde bulunan Musul Barajı rezervuarında, suların çekilmesiyle 40 Helenistik dönem mezarı gün yüzüne çıktı. Arkeologlar, mezarların M.Ö. 3. yüzyıla, Seleukos İmparatorluğu dönemine tarihlendiğini belirtiyor.

2023’te fark edilmişti, bu yıl kazı tamamlandı

İlk izler 2023 yılında görülmüş, ancak bu yıl kuraklığın şiddetiyle su seviyeleri daha da düştü. Bu sayede kazı ekibi mezarların tamamını inceleme şansı buldu. Oval şekilli seramik mezarlar yetişkinler ve çocuklar için ayrı bölümlere ayrılmış durumda. Bölgenin bir zamanlar akropolis ve yerleşim merkezi olduğu tahmin ediliyor.

Duhok Müzesi’ne taşınacak

Kazı çalışmalarını yürüten ekip, mezarların hızla su altında kalmadan Duhok Müzesi’ne taşınacağını açıkladı. Duhok Eski Eserler Müdürü Bekas Brefkany, “Kuraklık tarım ve enerji için büyük bir kriz. Ama bizim için aynı zamanda gizli hazineleri keşfetme fırsatı” dedi.

Irak iklim krizinin merkezinde

Irak, son yüzyılın en kurak dönemini yaşıyor. Su rezervleri kapasitesinin yalnızca yüzde 8’ine düştü. Özellikle Basra’da ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler, Irak’ı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olarak tanımlıyor.

Daha önce 3.400 yıllık şehir bulunmuştu

2022’de yine Musul Barajı yakınlarında, kuruyan Dicle Nehri kıyısında 3.400 yıllık bir şehir kalıntısı ortaya çıkarılmıştı. Uzmanlar, yeni keşfin de Irak’ın iklim krizinden kaynaklanan “acı-tatlı mirasının” bir parçası olduğunu söylüyor.
Arjantin’de yeni megaraptor türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
YAŞAM
66 milyon yıllık sır: Arjantin’de çenesinde timsah kemiğiyle yeni dinozor türü ortaya çıktı
Dün, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала