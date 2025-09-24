66 milyon yıllık sır: Arjantin’de çenesinde timsah kemiğiyle yeni dinozor türü ortaya çıktı

Kretase dönemi, jeolojik zaman çizelgesinde Mezozoik Çağ’ın son halkasıdır. Yaklaşık 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona ermiştir. Jura döneminden sonra gelir ve Paleojen (Tersiyer) döneminden önce biter.

Dinozorların çeşitliliğinin en yüksek olduğu dönemdir. T. rex ve megaraptor gibi birçok ünlü tür bu dönemde yaşamıştır.

Kıta hareketleri hızlandı; Atlantik Okyanusu genişledi.

Dönemin sonunda, büyük bir kitlesel yok oluş gerçekleşti ve dinozorlar (kuş olmayanlar) başta olmak üzere pek çok canlı türü ortadan kalktı.