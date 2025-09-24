https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/66-milyon-yillik-sir-arjantinde-cenesinde-timsah-kemigiyle-yeni-dinozor-turu-ortaya-cikti-1099633430.html
66 milyon yıllık sır: Arjantin’de çenesinde timsah kemiğiyle yeni dinozor türü ortaya çıktı
Patagonya’da keşfedilen ve “Joaquinraptor casali” adı verilen yeni dinozor türü, çenesine sıkışmış timsah kalıntısıyla bilim insanlarına Kretase dönemi... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T14:49+0300
2025-09-24T14:49+0300
2025-09-24T14:49+0300
Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, megaraptor grubuna ait yeni bir dinozor türü gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar, uzun kafatası ve güçlü pençeleriyle dikkat çeken bu yırtıcıya “Joaquinraptor casali” adını verdi. Fosillerin yaklaşık 66 ila 70 milyon yıl öncesine, Kretase döneminin sonuna tarihlendiği belirtildi.Ölmeden önceki son öğünü timsah mıydı?Bilim insanları, dinozorun kafatası, kol, bacak ve kuyruk kemiklerine ek olarak çene kemiklerinde de çarpıcı bir keşif yaptı. Çene yapısında, aynı dönemde yaşamış tarih öncesi bir timsaha ait ön bacak kemiği bulundu. Araştırmacılar bu bulgunun, dinozorun ölmeden önceki son öğününe ve dönemin ekosistemindeki rolüne dair önemli ipuçları verdiğini belirtti.Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ve öldüğünde en az 19 yaşında olduğu belirlenen Joaquinraptor’un ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Uzun kafatasları, güçlü çeneleri ve iri pençeleriyle bilinen megaraptorlar, Kretase döneminin sonunda Güney Amerika, Avustralya ve Asya’da yaşamış en yırtıcı dinozor grupları arasında yer alıyordu. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
66 milyon yıllık sır: Arjantin’de çenesinde timsah kemiğiyle yeni dinozor türü ortaya çıktı
Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, megaraptor grubuna ait yeni bir dinozor türü gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar, uzun kafatası ve güçlü pençeleriyle dikkat çeken bu yırtıcıya “Joaquinraptor casali” adını verdi. Fosillerin yaklaşık 66 ila 70 milyon yıl öncesine, Kretase döneminin sonuna tarihlendiği belirtildi.
Kretase dönemi, jeolojik zaman çizelgesinde Mezozoik Çağ’ın son halkasıdır. Yaklaşık 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona ermiştir. Jura döneminden sonra gelir ve Paleojen (Tersiyer) döneminden önce biter.
Dinozorların çeşitliliğinin en yüksek olduğu dönemdir. T. rex ve megaraptor gibi birçok ünlü tür bu dönemde yaşamıştır.
Kıta hareketleri hızlandı; Atlantik Okyanusu genişledi.
Dönemin sonunda, büyük bir kitlesel yok oluş gerçekleşti ve dinozorlar (kuş olmayanlar) başta olmak üzere pek çok canlı türü ortadan kalktı.
Ölmeden önceki son öğünü timsah mıydı?
Bilim insanları, dinozorun kafatası, kol, bacak ve kuyruk kemiklerine ek olarak çene kemiklerinde de çarpıcı bir keşif yaptı. Çene yapısında, aynı dönemde yaşamış tarih öncesi bir timsaha ait ön bacak kemiği bulundu. Araştırmacılar bu bulgunun, dinozorun ölmeden önceki son öğününe ve dönemin ekosistemindeki rolüne dair önemli ipuçları verdiğini belirtti.
Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ve öldüğünde en az 19 yaşında olduğu belirlenen Joaquinraptor’un ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Uzun kafatasları, güçlü çeneleri ve iri pençeleriyle bilinen megaraptorlar, Kretase döneminin sonunda Güney Amerika, Avustralya ve Asya’da yaşamış en yırtıcı dinozor grupları arasında yer alıyordu.
Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.