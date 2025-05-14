https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sahte-icki-kabusu-devam-ediyor-ankarada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-109a-yukseldi-1096210978.html

Sahte içki kabusu devam ediyor: Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi

Sahte içki kabusu devam ediyor: Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Son üç ayda Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T11:23+0300

2025-05-14T11:23+0300

2025-05-14T11:23+0300

türki̇ye

ankara

adli tıp kurumu

cumhuriyet başsavcılığı

sahte içki

sahte alkol

ölüm

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Ankara'da son üç ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükselirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e ulaştı. 29 kişinin ise yoğun bakımda hala tedavisi sürüyor. 29 kişi hala yoğun bakımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükselirken, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan iddianame düzenlenecekAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-82-oldu-iki-aydir-entube-edilen-genc-hastanede-hayatini-1095256309.html

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ankara, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm