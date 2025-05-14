https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sahte-icki-kabusu-devam-ediyor-ankarada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-109a-yukseldi-1096210978.html
Sahte içki kabusu devam ediyor: Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi
Sahte içki kabusu devam ediyor: Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Son üç ayda Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T11:23+0300
2025-05-14T11:23+0300
2025-05-14T11:23+0300
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adli tıp kurumu
cumhuriyet başsavcılığı
sahte içki
sahte alkol
ölüm
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Ankara'da son üç ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükselirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e ulaştı. 29 kişinin ise yoğun bakımda hala tedavisi sürüyor. 29 kişi hala yoğun bakımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükselirken, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan iddianame düzenlenecekAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-82-oldu-iki-aydir-entube-edilen-genc-hastanede-hayatini-1095256309.html
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ankara, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm
ankara, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm
Sahte içki kabusu devam ediyor: Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi
Son üç ayda Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.
Ankara'da son üç ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükselirken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e ulaştı. 29 kişinin ise yoğun bakımda hala tedavisi sürüyor.
29 kişi hala yoğun bakımda
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükselirken, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan iddianame düzenlenecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.