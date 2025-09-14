Türkiye
Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu stat koşullarına rağmen Eyüpspor'u 2-0 yendikleri için sevinçli olduğunu... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
11:47 14.09.2025
Osimhen
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu stat koşullarına rağmen Eyüpspor'u 2-0 yendikleri için sevinçli olduğunu söyledi. Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Müsabakanın gündüz oynanmasına değinen Buruk, "Attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Tabii ki bunun için sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli 'Taçsız Kral' Metin Oktay için de hepimiz için bir saygı duruşu oldu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan ediyorum" diye konuştu.

"Osimhen'in durumu 1-2 gün içinde netleşecek"

Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi. Nijeryalı santrforun durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Osimhen'in ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini göreceğiz. Bir iki gün içerisinde durumu net bir şekilde belli olacaktır" dedi.

"Icardi henüz hazır değil"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli Mauro Icardi'nin henüz fizik olarak hazır olmadığını dile getirdi.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi'nin durumunun sorulması üzerine Buruk, "Icardi henüz hazır değil. Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığını biliyoruz. Bu tür maçlar onun oynaması için önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, ona önlem aldığı, onunla kaldığı bölümleri oyun içinde gördük. Barış'a yaptığı bir ortayla da bağlantı oyununda iyi paslar atabildiğini de gösterdi. Aslında çok uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun böyle gerektirdi. Santrfora ihtiyacımızın olduğu bir oyundu ve skor üretmemiz gerekiyordu. Bunun için süresini uzattık. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde en hazır hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarı hep Barış'a sahip çıktı"

Buruk, transfer teklifi almasından sonra bir süredir formasından uzak kalan Barış Alper Yılmaz'a taraftarların sahip çıktığını söyledi.
İki maçlık aradan sonra formasına kavuşa Barış Alper Yılmaz'a taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğunu aktaran Buruk, "Galatasaray taraftarı hep Barış'a sahip çıktı. O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içindeki açıklamasıyla gösterdi. Maç içinde ve sonrasında taraftarımızın sevgi gösterdi. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisini de hepimiz biliyoruz. Burada birlikteliği ve takım için her şeyi yapabileceğini göstermesi çok önemliydi. Genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. Hem başlayan hem bitiren hem eksiği olan için iyi bir maç geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı diledi

Okan Buruk, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı diledi. Buruk sözlerini, "A Milli Basketbol Takımı'mızın yarın çok önemli bir maçı var. Ergin Ataman hocamıza ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip kupayı ülkemize getireceklerine inanıyorum. Ergin hocama sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum" diyerek tamamladı.
