Türkiye
CANLI Putin Küresel Atom Forumu'nda konuşuyor: Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/filistin-devlet-baskani-abbas-filistin-ozgurlesmeden-adalet-olamaz-1099664973.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Abbas, yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi. Abbas... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T16:58+0300
2025-09-25T17:12+0300
dünya
mahmud abbas
bm
filistin
gazze şeridi
hamas
gazze
ortadoğu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c740dbbe150a36d64fa36d43eb906934.jpg
ABD yönetiminin vizesini iptal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri insanlığa karşı suçtur” ifadelerini kullandı.Abbas ayrıca "Filistin özgürleşmeden, adalet olamaz" diye ekledi. Abbas, "Filistin bizimdir, Kudus bizim cevherimizdir, biz Filistin'den ayrılmayacağız" şeklinde konuştu. 'Gazze'nin sorumluluğunu almaya hazırız'Mahmud Abbas, ayrıca yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi.‘Halkımız bu duruşunuzu unutmayacak’Filistin’i yeni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, “149 devlet daha önce Filistin devletini tanımıştı, onlara da şükranlarımızı duyuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/son-dakika-israil-yemenin-baskenti-sanaya-saldiri-duzenledi-1099663288.html
filistin
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1b226e6bf8fe5da81594dc68b35c9a01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mahmud abbas, bm, filistin, gazze şeridi, hamas, gazze, ortadoğu, haberler
mahmud abbas, bm, filistin, gazze şeridi, hamas, gazze, ortadoğu, haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız

16:58 25.09.2025 (güncellendi: 17:12 25.09.2025)
© AP Photo / Richard DrewMahmud Abbas
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Abone ol
BM Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Abbas, yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi. Abbas, 'Filistin özgürleşmeden adalet olamaz' dedi.
ABD yönetiminin vizesini iptal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri insanlığa karşı suçtur” ifadelerini kullandı.
Abbas ayrıca "Filistin özgürleşmeden, adalet olamaz" diye ekledi. Abbas, "Filistin bizimdir, Kudus bizim cevherimizdir, biz Filistin'den ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.

'Gazze'nin sorumluluğunu almaya hazırız'

Mahmud Abbas, ayrıca yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi.

‘Halkımız bu duruşunuzu unutmayacak’

Filistin’i yeni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, “149 devlet daha önce Filistin devletini tanımıştı, onlara da şükranlarımızı duyuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak” şeklinde konuştu.
Yemen saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi
16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала