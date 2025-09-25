https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/filistin-devlet-baskani-abbas-filistin-ozgurlesmeden-adalet-olamaz-1099664973.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız

Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu'na uzaktan video bağlantısıyla katılan Abbas, yönetiminin Gazze Şeridi'nin sorumluluğunu Hamas'tan almaya hazır olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin vizesini iptal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri insanlığa karşı suçtur” ifadelerini kullandı.Abbas ayrıca "Filistin özgürleşmeden, adalet olamaz" diye ekledi. Abbas, "Filistin bizimdir, Kudus bizim cevherimizdir, biz Filistin'den ayrılmayacağız" şeklinde konuştu. 'Gazze'nin sorumluluğunu almaya hazırız'Mahmud Abbas, ayrıca yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi.‘Halkımız bu duruşunuzu unutmayacak’Filistin’i yeni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, “149 devlet daha önce Filistin devletini tanımıştı, onlara da şükranlarımızı duyuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak” şeklinde konuştu.

filistin

gazze şeridi

gazze

