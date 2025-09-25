https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/filistin-devlet-baskani-abbas-filistin-ozgurlesmeden-adalet-olamaz-1099664973.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Abbas, yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi. Abbas... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T16:58+0300
2025-09-25T16:58+0300
2025-09-25T17:12+0300
dünya
mahmud abbas
bm
filistin
gazze şeridi
hamas
gazze
ortadoğu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c740dbbe150a36d64fa36d43eb906934.jpg
ABD yönetiminin vizesini iptal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri insanlığa karşı suçtur” ifadelerini kullandı.Abbas ayrıca "Filistin özgürleşmeden, adalet olamaz" diye ekledi. Abbas, "Filistin bizimdir, Kudus bizim cevherimizdir, biz Filistin'den ayrılmayacağız" şeklinde konuştu. 'Gazze'nin sorumluluğunu almaya hazırız'Mahmud Abbas, ayrıca yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi.‘Halkımız bu duruşunuzu unutmayacak’Filistin’i yeni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, “149 devlet daha önce Filistin devletini tanımıştı, onlara da şükranlarımızı duyuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/son-dakika-israil-yemenin-baskenti-sanaya-saldiri-duzenledi-1099663288.html
filistin
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1b226e6bf8fe5da81594dc68b35c9a01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mahmud abbas, bm, filistin, gazze şeridi, hamas, gazze, ortadoğu, haberler
mahmud abbas, bm, filistin, gazze şeridi, hamas, gazze, ortadoğu, haberler
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin bizimdir, Filistin'den ayrılmayacağız
16:58 25.09.2025 (güncellendi: 17:12 25.09.2025)
BM Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Abbas, yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi. Abbas, 'Filistin özgürleşmeden adalet olamaz' dedi.
ABD yönetiminin vizesini iptal etmesi sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na uzaktan video bağlantısıyla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri insanlığa karşı suçtur” ifadelerini kullandı.
Abbas ayrıca "Filistin özgürleşmeden, adalet olamaz" diye ekledi. Abbas, "Filistin bizimdir, Kudus bizim cevherimizdir, biz Filistin'den ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.
'Gazze'nin sorumluluğunu almaya hazırız'
Mahmud Abbas, ayrıca yönetiminin Gazze Şeridi’nin sorumluluğunu Hamas’tan almaya hazır olduğunu söyledi.
‘Halkımız bu duruşunuzu unutmayacak’
Filistin’i yeni tanıyan ülkelere teşekkür eden Abbas, “149 devlet daha önce Filistin devletini tanımıştı, onlara da şükranlarımızı duyuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak” şeklinde konuştu.