Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbatasını Ali Koç'tan aldı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbatasını Ali Koç'tan aldı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurul sonrası mazbatalarını aldı.
Fenerbahçe’nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen törende eski başkan Ali Koç, mazbatayı yeni başkan Sadettin Saran'a takdim etti. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç’a teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.Mazbata töreninde konuşan Saran, Ali Koç’un desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Ali Koç ise, “Sadettin Başkanımıza bol şans diliyorum. Bizim de katkımız olabilecek bir şey varsa her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.
Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen törende eski başkan Ali Koç, mazbatayı yeni başkan Sadettin Saran'a takdim etti. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç’a teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.
Mazbata töreninde konuşan Saran, Ali Koç’un desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Ali Koç ise, “Sadettin Başkanımıza bol şans diliyorum. Bizim de katkımız olabilecek bir şey varsa her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.