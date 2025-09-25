https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fenerbahce-baskani-sadettin-satan-bahis-sirketini-kapatti-1099670760.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bahis şirketini kapattı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Sadettin Saran, şirketlerindeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Saran, yaptığı açıklamada Saran Holding Yönetim... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdiğini ve Saran Holding’deki görevini devrettiğini açıkladı.Başkan Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Saran ayrıca, uzun süredir sorunlar yaşanan bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdirildiğini belirterek, çalışanların mağdur edilmeyeceğini ve farklı birimlerde istihdam edilmeleri için planlamalar yapıldığını vurguladı.
Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdiğini ve Saran Holding’deki görevini devrettiğini açıkladı.
Başkan Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev nedeniyle şirketlerimdeki tüm görevlerimden ayrılıyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum.
Saran ayrıca, uzun süredir sorunlar yaşanan bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdirildiğini belirterek, çalışanların mağdur edilmeyeceğini ve farklı birimlerde istihdam edilmeleri için planlamalar yapıldığını vurguladı.