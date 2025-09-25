https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fenerbahce-baskani-sadettin-satan-bahis-sirketini-kapatti-1099670760.html

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bahis şirketini kapattı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bahis şirketini kapattı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Sadettin Saran, şirketlerindeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Saran, yaptığı açıklamada Saran Holding Yönetim... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T18:46+0300

2025-09-25T18:46+0300

2025-09-25T18:46+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe beko

fenerbahçe spor kulübü

sadettin saran

bahis

sanal bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099423937_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_924b75d234bf8127a1888ad1de98e996.jpg

Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdiğini ve Saran Holding’deki görevini devrettiğini açıkladı.Başkan Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Saran ayrıca, uzun süredir sorunlar yaşanan bahis şirketinin faaliyetlerinin sona erdirildiğini belirterek, çalışanların mağdur edilmeyeceğini ve farklı birimlerde istihdam edilmeleri için planlamalar yapıldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fenerbahce-dinamo-zagrebe-3-1-yenildi-1099645882.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, sadettin saran, bahis, sanal bahis