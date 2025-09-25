https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/erzurumda-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1099651772.html
Erzurum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Erzurum depremi 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29’da meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Bölgede hissedildiDeprem, başta Aşkale olmak üzere Erzurum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.
SON HABERLER
11:38 25.09.2025 (güncellendi: 11:45 25.09.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Erzurum depremi 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29’da meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Merkez üssü:
Aşkale (Erzurum)
Deprem, başta Aşkale olmak üzere Erzurum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.