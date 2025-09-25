Türkiye
Erzurum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11.29'da gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Erzurum depremi 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29’da meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Bölgede hissedildiDeprem, başta Aşkale olmak üzere Erzurum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.
11:38 25.09.2025 (güncellendi: 11:45 25.09.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11.29’da gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Erzurum depremi 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29’da meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Büyüklük: 4.4 (Ml)
Merkez üssü: Aşkale (Erzurum)
Tarih: 25 Eylül 2025
Saat: 11:29 TSİ
Derinlik: 7 km

Bölgede hissedildi

Deprem, başta Aşkale olmak üzere Erzurum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.
