Erzurum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11.29’da gerçekleşen... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Erzurum depremi 25 Eylül 2025 tarihinde saat 11:29’da meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Bölgede hissedildiDeprem, başta Aşkale olmak üzere Erzurum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.

