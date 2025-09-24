https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-bir-an-once-tasinin-1099626687.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce taşının'
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede gerginliğin boşalmadığını belirtti. Ercan, Sındırgı'daki... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden beri sallanıyor. Bölgede 9 bine yakın sarsıntı meydana gelirken, uzmanlar bölgede sismik hareketliliğin sürdüğü vurgusu yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan da, yerdeki gerginliğin boşalmadığını belirterek, "Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi." diyerek uyardı. Ercan, bölgedeki insanların sağlam zemine inşa edilen yerlere taşınması gerektiğine işaret etti. Bölgedeki gerilim hala yüksek uyarısı yaptıProf. Dr. Ercan, artçı depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti ve büyük bir deprem tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde yaşanan 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."
