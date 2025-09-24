Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-bir-an-once-tasinin-1099626687.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce taşının'
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce taşının'
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede gerginliğin boşalmadığını belirtti. Ercan, Sındırgı'daki... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T10:42+0300
2025-09-24T10:42+0300
türki̇ye
sındırgı
ahmet ercan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg
Balıkesir Sındırgı 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden beri sallanıyor. Bölgede 9 bine yakın sarsıntı meydana gelirken, uzmanlar bölgede sismik hareketliliğin sürdüğü vurgusu yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan da, yerdeki gerginliğin boşalmadığını belirterek, "Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi." diyerek uyardı. Ercan, bölgedeki insanların sağlam zemine inşa edilen yerlere taşınması gerektiğine işaret etti. Bölgedeki gerilim hala yüksek uyarısı yaptıProf. Dr. Ercan, artçı depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti ve büyük bir deprem tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde yaşanan 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/prof-dr-sukru-ersoydan-balikesir-depremlerine-iliskin-uyari-klasik-fay-depremleri-degil-1099587169.html
türki̇ye
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_87b90224efe68e87a42d85bf3f0176a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sındırgı, ahmet ercan, deprem
sındırgı, ahmet ercan, deprem

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce taşının'

10:42 24.09.2025
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© İHA
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede gerginliğin boşalmadığını belirtti. Ercan, Sındırgı'daki yapıların yorgun olduğu vurgusu yaparken, bir an önce sağlam zemine inşa edilen yerlere taşınılması gerektiğini dile getirdi.
Balıkesir Sındırgı 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden beri sallanıyor. Bölgede 9 bine yakın sarsıntı meydana gelirken, uzmanlar bölgede sismik hareketliliğin sürdüğü vurgusu yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan da, yerdeki gerginliğin boşalmadığını belirterek, "Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi." diyerek uyardı. Ercan, bölgedeki insanların sağlam zemine inşa edilen yerlere taşınması gerektiğine işaret etti.

Bölgedeki gerilim hala yüksek uyarısı yaptı

Prof. Dr. Ercan, artçı depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti ve büyük bir deprem tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde yaşanan 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
SON DEPREMLER
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'
Dün, 06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала