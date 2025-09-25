Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı: Tarifsiz özlüyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ebru-salli-bes-yil-once-kaybettigi-oglu-parsi-dogum-gununde-andi-tarifsiz-ozluyorum-1099651426.html
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum' diyerek andı. Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde sosyal medyasından çok sayıda paylaşım yaptı. Oğlunun fotoğrafını, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim Dün gibi doğduğun gün 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki." sözleriyle paylaşan Şallı, başka bir fotoğrafa da, "Melekler de doğar. İyi ki Ponçiğim. Meleğim ben hep seninleyim" notu düştü. Şallı'nın bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum' diyerek andı.
Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde sosyal medyasından çok sayıda paylaşım yaptı. Oğlunun fotoğrafını, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim Dün gibi doğduğun gün 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki." sözleriyle paylaşan Şallı, başka bir fotoğrafa da, "Melekler de doğar. İyi ki Ponçiğim. Meleğim ben hep seninleyim" notu düştü.
Şallı'nın bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.