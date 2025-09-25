Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ebru-salli-bes-yil-once-kaybettigi-oglu-parsi-dogum-gununde-andi-tarifsiz-ozluyorum-1099651426.html
Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı: Tarifsiz özlüyorum
Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı: Tarifsiz özlüyorum
Sputnik Türkiye
Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'tarifsiz özlüyorum' diyerek andı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T11:24+0300
2025-09-25T11:24+0300
yaşam
ebru şallı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650967_0:260:1242:959_1920x0_80_0_0_83a2fdbdc6bd1dfa265dcdd66f81abab.jpg
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum' diyerek andı. Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde sosyal medyasından çok sayıda paylaşım yaptı. Oğlunun fotoğrafını, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim Dün gibi doğduğun gün 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki." sözleriyle paylaşan Şallı, başka bir fotoğrafa da, "Melekler de doğar. İyi ki Ponçiğim. Meleğim ben hep seninleyim" notu düştü. Şallı'nın bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yemekten-zehirlenen-4-ve-2-yasindaki-iki-kardes-hayatini-kaybetti-1099647910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650967_0:144:1242:1076_1920x0_80_0_0_91c7e4a0c22cda4a22c31f450eb3e9a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebru şallı
ebru şallı

Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı: Tarifsiz özlüyorum

11:24 25.09.2025
Ebru Şallı sosyal medya
Ebru Şallı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
Abone ol
Ebru Şallı, beş yıl önce kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'tarifsiz özlüyorum' diyerek andı.
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Pars'ı doğum gününde 'Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum' diyerek andı.
Ebru Şallı sosyal medya
Ebru Şallı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
Ebru Şallı sosyal medya
Şallı, beş yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde sosyal medyasından çok sayıda paylaşım yaptı. Oğlunun fotoğrafını, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim Dün gibi doğduğun gün 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki." sözleriyle paylaşan Şallı, başka bir fotoğrafa da, "Melekler de doğar. İyi ki Ponçiğim. Meleğim ben hep seninleyim" notu düştü.
Ebru Şallı sosyal medya
Ebru Şallı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
Ebru Şallı sosyal medya
Şallı'nın bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
TÜRKİYE
Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
06:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала