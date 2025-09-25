https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ebrd-turkiye-ekonomisi-icin-buyume-ongorusunu-acikladi-1099648695.html
EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü açıkladı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik gelecek yıl büyüme öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek 3.5'e çıkardı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104013/21/1040132184_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_a44babc29f701a6fe5fb1f93e6c77d4d.jpg
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme öngörüsünü 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı. Banka, gelecek yıl için ise Türkiye ekonomisi için öngörüsünü 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.5'e yükseltti. Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayan EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri değerlendirdi. EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.Önümüzdeki yıl için büyüme öngörüsü yükseldiTürkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu. EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar Euro'nun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104013/21/1040132184_84:0:1116:774_1920x0_80_0_0_5bbe321a7c16203eb27d9e48bb24994e.jpg
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme öngörüsünü 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı. Banka, gelecek yıl için ise Türkiye ekonomisi için öngörüsünü 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.5'e yükseltti.
Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayan EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri değerlendirdi. EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.
Önümüzdeki yıl için büyüme öngörüsü yükseldi
Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu. EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.
Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar Euro'nun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.