https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ebrd-turkiye-ekonomisi-icin-buyume-ongorusunu-acikladi-1099648695.html

EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü açıkladı

EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik gelecek yıl büyüme öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek 3.5'e çıkardı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T08:16+0300

2025-09-25T08:16+0300

2025-09-25T08:16+0300

ekonomi̇

türkiye

ebrd

avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)

büyüme

büyüme beklentisi

büyüme tahmini

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104013/21/1040132184_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_a44babc29f701a6fe5fb1f93e6c77d4d.jpg

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme öngörüsünü 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı. Banka, gelecek yıl için ise Türkiye ekonomisi için öngörüsünü 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.5'e yükseltti. Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayan EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri değerlendirdi. EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.Önümüzdeki yıl için büyüme öngörüsü yükseldiTürkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu. EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar Euro'nun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/oecd-turkiye-icin-enflasyon-ve-buyume-tahminlerini-yukseltti-1099605037.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ebrd, avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd), büyüme, büyüme beklentisi, büyüme tahmini