https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/oecd-turkiye-icin-enflasyon-ve-buyume-tahminlerini-yukseltti-1099605037.html

OECD, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminlerini yükseltti

OECD, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminlerini yükseltti

Sputnik Türkiye

OECD, Türkiye için 2025 yılındaki büyüme tahminini ve enflasyon beklentisini yükseltti. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T16:33+0300

2025-09-23T16:33+0300

2025-09-23T16:33+0300

ekonomi̇

oecd

türkiye

büyüme oranı

büyüme tahmini

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

OECD, 2025 yılı için Türkiye tahminlerini revize etti. Buna göre, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.Küresel ekonomide büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025'in ilk yarısında birçok gelişmekte olan ülke ekonomisinin beklenenden daha dirençli olmasıyla küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,2'ye yükseltti.Türkiye ekonomisinde beklenen büyüme tahmini açıklandıHazırlanan raporda, Türkiye'ye yönelik tahminlerde de yer aldı. OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,3 yukarı revize ederek 3,2’ye ve 2026 için yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,2 olarak belirledi.Enflasyonda gelecek yıl gerileme bekleniyorTürkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl yüzde 33,5 olacak, gelecek yıl yüzde 19,2’ye gerileyecek.OECD, haziranda Türkiye için 2025’te yüzde 31,4 ve 2026’da ise yüzde 18,5 yıllık enflasyon tahmin etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/orta-vadeli-program-resmi-gazetede-1099178716.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oecd, türkiye, büyüme oranı, büyüme tahmini, enflasyon