Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek: Masada neler var? Görüşmenin ardından hangi sonuçlar bekleniyor?
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde ilk kez Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. Görüşmede Gazze ve savunma sanayi başta olmak üzere kritik konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvenin, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. Peki görüşmenin ardından ne sonuç çıkar? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, görüşmenin sonuçlarına ilişkin izlenimlerini Sputnik’e anlattı.Görüşme nasıl sonuçlanır?Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin belirsizliğini koruduğunu söyledi:'Türkiye’ye F-35 verilmesine karşı çıkan devlet İsrail’di'Ünal, F-35 meselesine ilişkin şunları kaydetti:“Türkiye'ye belki de F-35 verilmesine başlamışta karşı çıkan devlet İsrail'di. Yani bu bölgede kendisinden başka hiçbir devletin F-35 sahibi olmasını istememesinden kaynaklı olmuş olabilir. Fakat yıllar içinde F-35'in aslında pek de o kadar başarılı, iyi bir uçak olmadığı ortaya çıktı.Bu uçağın güçlü bir bombardıman kabiliyeti yok. İçinde her şey olsun diyerek üretildiği için sonuçta içindeki sistemlerin yeterince operasyonel ve başarılı olmadığı anlaşılıyor.”‘Çok ciddi eleştiriler var F-35’e’Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, F-35’e yönelik ciddi eleştiriler olduğunun altını çizdi:‘Herhangi bir durumda bu uçakları kullanmak istediğimizde, ABD çok rahatlıkla kör hale getirebilir’Ünal, herhangi bir durumda bu uçakları kullanmak istediğimizde, ABD’nin çok rahatlıkla kör hale getirebileceğini söyleyerek İsrail’in Katar saldırısından örnek verdi:“Bunu en son Katar'ın İsrail tarafından vurulduğu sırada gördük. Katar'ın elinde F-35 yok ama çok ileri teknoloji, batılı uçaklar var, Eurofighter var.Patriot hava savunma füzeleri var ama hiçbirisi İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bu saldırıya karşı aktive olmadılar. Dolayısıyla bu zaten şunu gösteriyor, bize F-35 verirlerse, biz de bütün bunları dikkate almaksızın gider satın alırsak hiçbir şeye yaramaz bir uçak almış oluyoruz.Çünkü herhangi bir durumda kullanmak istediğimizde, ABD’nin çok rahatlıkla bu uçakları kör hale getirebilecekleri anlaşılıyor.”
2025
SON HABERLER
Özel
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde ilk kez Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. Görüşmede Gazze ve savunma sanayi başta olmak üzere kritik konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvenin, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. Peki görüşmenin ardından ne sonuç çıkar? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, görüşmenin sonuçlarına ilişkin izlenimlerini Sputnik’e anlattı.
Görüşme nasıl sonuçlanır?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin belirsizliğini koruduğunu söyledi:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı yarın ki görüşmenin nelerle sonuçlanabilir meselesi ise şu anda biraz belirsizliğini koruyor.Çünkü bildiğimiz tek şey basına yansıyan bilgilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a işte Boeing'den 300 civarında uçak almayı, F-16'lardan Viper almayı ve F-35 almayı teklif edeceği söyleniyor. Bunlardan Boeing alımına Trump ve Amerika herhalde oynayarak cevap verecektir. Çünkü F-16'nın satışıyla ilgili de pek ciddi bir sorun yoktu. Sadece kongrenin ikna edilmesi meselesi var. Bunu Trump yapabilir mi? Yapabilir. Kaldı ki kongreden de büyük ölçüde geçmişti bu karar. Ama bir türlü operasyonel hale gelmemişti."
'Türkiye’ye F-35 verilmesine karşı çıkan devlet İsrail’di'
Ünal, F-35 meselesine ilişkin şunları kaydetti:
“Türkiye'ye belki de F-35 verilmesine başlamışta karşı çıkan devlet İsrail'di. Yani bu bölgede kendisinden başka hiçbir devletin F-35 sahibi olmasını istememesinden kaynaklı olmuş olabilir. Fakat yıllar içinde F-35'in aslında pek de o kadar başarılı, iyi bir uçak olmadığı ortaya çıktı.Bu uçağın güçlü bir bombardıman kabiliyeti yok. İçinde her şey olsun diyerek üretildiği için sonuçta içindeki sistemlerin yeterince operasyonel ve başarılı olmadığı anlaşılıyor.”
‘Çok ciddi eleştiriler var F-35’e’
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, F-35’e yönelik ciddi eleştiriler olduğunun altını çizdi:
“Çok ciddi eleştiriler var F-35'e. O yüzden de Amerikan Hava Kuvvetleri kendi uçak alımını azaltmış durumda. İşte müttefiklere tabir caizse bunu kakalama niyetindeler. O çerçevede bir de Kaan uçağının hızlı ilerlemesi ve Türkiye'nin özellikle drone teknolojisi, elektronik savaşlar gibi alanlarda gösterdiği ilerlemenin bu uçağın, Kaan'ın da imalatında yansıyacağı ve çok ciddi bir uçak çıkması ihtimalinden dolayı sanki İsrail fikrini değiştirmiş durumda. Türkler Kaan'a ulaşamasın ama F-35 verin. Çünkü F-35 sonuçta İsrail'e karşı kullanılamaz nasıl olsa.”
‘Herhangi bir durumda bu uçakları kullanmak istediğimizde, ABD çok rahatlıkla kör hale getirebilir’
Ünal, herhangi bir durumda bu uçakları kullanmak istediğimizde, ABD’nin çok rahatlıkla kör hale getirebileceğini söyleyerek İsrail’in Katar saldırısından örnek verdi:
“Bunu en son Katar'ın İsrail tarafından vurulduğu sırada gördük. Katar'ın elinde F-35 yok ama çok ileri teknoloji, batılı uçaklar var, Eurofighter var.Patriot hava savunma füzeleri var ama hiçbirisi İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bu saldırıya karşı aktive olmadılar. Dolayısıyla bu zaten şunu gösteriyor, bize F-35 verirlerse, biz de bütün bunları dikkate almaksızın gider satın alırsak hiçbir şeye yaramaz bir uçak almış oluyoruz.Çünkü herhangi bir durumda kullanmak istediğimizde, ABD’nin çok rahatlıkla bu uçakları kör hale getirebilecekleri anlaşılıyor.”