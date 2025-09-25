Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/cumhurbaskani-erdogan-bm-temaslarinin-ardindan-new-yorktan-ayrildi--1099647182.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM temaslarının ardından New York'tan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM temaslarının ardından New York'tan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrılarak Washington'a gitti. Erdoğan bugün ABD Başkanı Trump ile görüşecek. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T02:31+0300
2025-09-25T02:35+0300
türki̇ye
hakan fidan
donald trump
new york
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099584721_0:342:2884:1964_1920x0_80_0_0_49428332fb9517f72fcb35b57e4cb109.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York'tan Washington'a gitti.Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gidecek.Erdoğan, Washington'da bugün ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-vietnam-devlet-baskani-cuongla-bir-araya-geldi-1099644838.html
türki̇ye
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099584721_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_7631d51cbaf9288191e050f9621b023c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, donald trump, new york, recep tayyip erdoğan
hakan fidan, donald trump, new york, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM temaslarının ardından New York'tan ayrıldı

02:31 25.09.2025 (güncellendi: 02:35 25.09.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrılarak Washington'a gitti. Erdoğan bugün ABD Başkanı Trump ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York'tan Washington'a gitti.
Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gidecek.
Erdoğan, Washington'da bugün ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınacağı bildirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - Luong Cuong - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Cuong'la bir araya geldi
Dün, 23:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала