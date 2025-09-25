https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/cumhurbaskani-erdogan-bm-temaslarinin-ardindan-new-yorktan-ayrildi--1099647182.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM temaslarının ardından New York'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrılarak Washington'a gitti. Erdoğan bugün ABD Başkanı Trump ile görüşecek. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York'tan Washington'a gitti.Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gidecek.Erdoğan, Washington'da bugün ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınacağı bildirildi.

