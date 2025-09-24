https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cumhurbaskani-erdogan-vietnam-devlet-baskani-cuongla-bir-araya-geldi-1099644838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Cuong'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Cuong'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'la New York'ta bulunan Türkevi'nde görüştü. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T23:13+0300
2025-09-24T23:13+0300
2025-09-24T23:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099644664_0:46:3028:1749_1920x0_80_0_0_5ddd3bd02c90617cc2725ab0b9cbe3a0.jpg
türki̇ye
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099644664_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_e46bd9b3260095690c360790bc669607.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, vietnam, recep tayyip erdoğan
asya & pasifik, vietnam, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Cuong'la bir araya geldi
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'la New York'ta bulunan Türkevi'nde görüştü.